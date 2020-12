Après avoir pleuré, Nash surprend ses fans : Ce qu'elle a fait

Il y a quelques jours, l'artiste Nash a surpris les Ivoiriens à travers une vidéo diffusée sur la toile où elle apparaissait en pleurs. La jeune rappeuse ne supportant plus d'être traitée de lesbienne a éclaté en sanglots avant de publier la photo de l'homme qui partage sa vie. Après cet épisode, Natacha Flore Sounloue a décidé de donner une nouvelle dynamique à sa vie. La "go cracra du djassa" vient de surprendre ses fans.

La rappeuse Nash décide de ne plus pleurer

Lundi 21 décembre 2020, les internautes ont été surpris de voir Nash tout en larmes dans une vidéo publiée sur Facebook. La rappeuse ivoirienne n'a pu contenir son émotion devant des propos tenus par ses détracteurs qui la traitent de lesbienne. "Arrêtez de salir ma réputation. Je m'efforce à encaisser les coups, mais là je n'en peux plus. Si vous pensez que je suis lesbienne et que ça peut sauver vos vies, continuez ! Je n'en peux plus, je mène des combats au quotidien, j'aide des enfants de la rue, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Longtemps, j'ai encaissé, je vous en supplie. Je lutte chaque jour, mon âme est blessée. Vous voulez me tuer ? J'ai eu tort d'être artiste ?", a déclaré l'ambassadrice de l'UNICEF en pleurs.

Pour faire taire toutes les rumeurs concernant son orientation sexuelle, Nash a également publié la photo de son amoureux. "À partir d'aujourd’hui, fermez vos g... une bonne fois pour toutes après cette photo et ce post. Si ça peut vous faire plaisir (...) Voici celui qui partage ma vie que j'aime énormément et qui m'aime avec mon style et tel que je suis, il me connait mieux que vous tous. Je vous ai toujours dit qu'il ne vit pas ici. J'en ai marre d'être salie", a écrit Nash.

Quelques jours après avoir versé de chaudes larmes, Nash semble déterminée à tourner la page. En effet, dans une vidéo publiée le jeudi 24 décembre 2020, la rappeuse ivoirienne assure qu'elle ne sera plus jamais triste. Tout en témoignant sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue durant cette épreuve, la filleule de Boni RAS, a soutenu que cela a été une expérience pour elle. "Certainement, Dieu voulait m'enseigner quelque chose. J'ai compris beaucoup de choses. Je vous promets, par la grâce de Dieu, parce que je suis un être humain, vous ne me verrez plus jamais dans cette posture", s'est engagée Nash.

Cet engagement de la chanteuse a été fortement apprécié par ses fans qui lui ont encore manifesté leur soutien et leur amour.