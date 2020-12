Fête de Noël : Le plus beau cadeau de Ouattara aux Ivoiriens

Alassane Ouattara a laissé un message aux Ivoiriens sur son compte Twitter. À l'occasion de la fête de Noël, le président de la République de Côte d'Ivoire a appelé ses compatriotes à respecter les mesures barrières afin de freiner la propagation de la covid -19. Pour lui, c'est le "plus beau cadeau" à offrir.

Fête de Noël, le conseil de Ouattara aux Ivoiriens

Lors du Conseil des ministres du mercredi 24 décembre 2020, Sidi Touré a laissé entendre que la Côte d'Ivoire "grâce à son plan de riposte basé sur la stratégie « Tester, isoler et traiter », a pu répondre efficacement à l’augmentation des cas positifs des mois de juin et juillet et obtenir depuis début septembre 2020". Le porte-parole du gouvernement a toutefois fait remarquer que depuis fin octobre 2020, une deuxième vague de la maladie à coronavirus a fait son apparition dans le monde, précisément dans les pays occidentaux. Cela conduit ces pays à retourner à la mesure du confinement.

Au moment où le monde entier célèbre la fête de Noël, Alassane Ouattara a cru bon de sensibiliser les Ivoiriens sur la covid-19. "Durant cette période de fêtes de fin d’année, le plus beau cadeau à faire à ceux que nous aimons est de respecter les mesures barrières, afin de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Bon Réveillon et Joyeux Noël à toutes et à tous", a écrit le chef de l'Etat sur Twitter.

Il faut noter que Sidi Touré avait déjà annoncé les couleurs la semaine dernière. Dans le souci de limiter la propagation du virus en Côte d'Ivoire pendant les périodes de fête de fin d'année, des occasions de rassemblements festifs et familiaux, le gouvernement "a instruit le ministre de la Santé et l’ensemble des ministres concernés à l’effet de prendre les mesures appropriées pour renforcer la sensibilisation au respect des mesures barrières lors de ces regroupements".