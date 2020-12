Covid-19 : Sidi Touré note "un relâchement dans les mesures barrières"

Au terme d'un Conseil des ministres tenu le mercredi 23 décembre 2020, Sidi Touré a fait le point de la situation sur la covid -19 en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement ivoirien qui avait à ses côtés Aka Aouélé Eugène, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a fait remarquer que ses concitoyens ont adopté un relâchement dans le respect des mesures barrières.

Covid -19: Le gouvernement veut éviter une 2e vague de contamination

Selon Sidi Touré Tiémoko, la pandémie de la covid -19 en Côte d'Ivoire est "sous contrôle". Dans son compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi 23 décembre 2020, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que "depuis fin octobre 2020, une 2e vague de la pandémie du covid -19 sévit dans le monde, notamment dans les pays occidentaux, poussant la plupart de ces pays à retourner à la mesure du confinement. L'Afrique de l'Ouest est relativement touchée avec une augmentation de nouvelles infections, particulièrement au Sénégal et au Mali".

Cependant, le ministre de la Communication et des Médias se veut rassurant, car "notre pays, grâce à son plan de riposte, basé sur la stratégie: tester, isoler et traiter, a pu répondre efficacement à l'augmentation des cas positifs des mois de juin et de juillet, et obtenir depuis septembre 2020 un taux de cas positifs inférieur à 5 %, confirmant ainsi que la pandémie est effectivement sous contrôle".

Sidi Touré Tiémoko a aussi laissé entendre que ses compatriotes ont relâché dans le respect des mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation physique. À l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement ivoirien indique qu'en vue "de limiter la propagation du virus en Côte d'Ivoire durant les fêtes de fin d'année, propices aux rassemblements festifs et familiaux, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et à l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures appropriées pour renforcer la sensibilisation au respect des mesures barrières lors de ces regroupements".

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique soutient qu'à la date du 23 décembre 2020, la Côte d'Ivoire enregistre 21 984 cas confirmés de covid -19 dont 21 573 personnes guéries, 133 décès et 278 cas actifs avec un total d'échantillons estimé à 248 050.