Sidi Touré savoure le vivre ensemble et se fait clasher par un internaute

Sidi Touré entend donner une leçon de vivre ensemble à ceux de ses compatriotes qui peinent encore à s'accepter dans leurs différences. Mais un internaute n'a pas manqué de rappeler au ministre la situation des Ivoiriens incarcérés sous le régime du Président Alassane Ouattara.

Sidi Touré : « N'est-il pas bon pour des frères de vivre en harmonie avec leurs différences »

La période électorale fut particulièrement tendue, en cette année 2020. Les Ivoiriens pensaient en effet que les affres de la crise postélectorale de 2010-2011 étaient désormais rangées aux oubliettes. Que nenni ! Car les tensions sociopolitiques avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, sont venues rappeler que la Côte d'Ivoire n'est véritablement pas encore sortie de l'ornière.

L'opposition ivoirienne avait lancé un mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif de la présidentielle. En dépit de tous les remous sociaux qui s'en sont suivis, Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur des élections et a été investi officiellement, le 14 décembre dernier. Le dialogue entamé avec Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition, a permis de briser le mur de glace. Quoique le second round de ces discussions est toujours attendu.

Mais le pays ayant renoué avec une certaine accalmie, des responsables politiques de haut rang ne cessent de prôner la paix entre populations pour faire définitivement tomber la tension et renouer avec la cohésion sociale. C'est dans cet élan que Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, est descendu dans le peuple pour se livrer à un jeu de société.

Dans une publication faite sur son compte Twitter, l'on peut apercevoir STT en train de jouer à l'Awalé (jeu africain) avec un citoyen, avec pour spectateurs de nombreux curieux. Le Ministre Sidi Tiémoko Touré a alors profité de ces instants de liberté pour lancer ce message à la forme d'une question rhétorique : « N'est-il pas bon pour des frères de vivre en harmonie avec leurs différences ? Bon djouma à tous ! »

Mais la réplique d'un internaute est totalement venue prendre à contrepied les propos du ministre. « Hitler lui-même disait ça. Alors quand vous aurez fini de vivre en harmonie avec vos frères, pensez à libérer les frères et les sœurs des autres. Parce que ça devient du terrorisme d’État », a commenté ce dernier. Avec en soutien des images de certaines figures de l'opposition emprisonnées en marge de certaines manifestations politiques.