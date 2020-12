Consultez les résultats des concours administratifs 2020 disponibles ici

Les résultats des concours administratifs 2020 en Côte d’Ivoire sont connus depuis ce mardi 29 décembre sur le site de la Fonction publique, selon un communiqué du ministère de la Fonction publique.

Consultez ici les resultats des concours administratifs 2020

Au total, 121.190 candidats ont pris part aux compositions des concours administratifs 2020 pour 10.378 postes budgétaires à pourvoir.

Les différents candidats pourront consulter leurs résultats des concours administratifs 2020 disponibles ce mardi sur le site : http://www.fonctionpublique.gouv.ci.

L’organisation des concours administratifs de la Fonction publique traduit la volonté du gouvernement ivoirien d’intensifier son action sociale à travers des mesures fortes, à savoir répondre aux attentes des citoyens en quête d’emploi, favoriser l’accès à un emploi décent et stable pour les jeunes et les femmes, résorber le chômage des jeunes, faire la promotion des fonctionnaires et réduire le taux de pauvreté des populations.

"Concours très selectifs"

Pour les premiers responsables de ce ministère qui ont donné le top départ des concours administratifs de la Fonction publique - Session 2020 le samedi 19 septembre 2020 au Lycée Houphouët-Boigny de Korhogo, ces concours revêtent un "caractère très sélectif". Seule une préparation sérieuse peut leur ouvrir les portent du succès.

Les compositions se sont déroulées durant un mois, tous les samedis et dimanches, sur 33 sites répartis dans sept villes de compositions retenues à cet effet par ministère de la Fonction publique.

Des programmes de développement de l'emploi des jeunes

Le Gouvernement dans son ensemble est sensible à la question du chômage des jeunes. Cette épineuse question ne trouve malheureusement pas sa solution uniquement dans les recrutements à la Fonction Publique. A ce titre, des programmes de développement de l'emploi des jeunes sont initiés par le Gouvernement et pris en charge par des structures techniques telles que l'AGEPE.

S´agissant des Concours Administratifs d'entrée à la Fonction Publique, l´âge limite réglementaire est de 40 ans. Cependant, compte tenu de l´effectif pléthorique actuel des fonctionnaires, l'Etat recrutera désormais à partir des besoins réels exprimés par les Administrations Techniques, selon le gouvernement ivoirien.

Un recrutement basé sur des besoins exprimés

Par ailleurs, les réformes en cours en ce moment permettront, à terme, de fiabiliser l´organisation de ces concours, pour ne retenir que les meilleurs, en respectant les étapes suivantes :

• Expression des besoins par les Administrations

• Vérification de l´effectivité des demandes formulées par le Ministère de la Fonction Publique

• Soumission des besoins à la validation budgétaire du Ministère de l'Economie et des Finances

• Organisation des concours retenus par la conférence budgétaire

La vérification des besoins n'est pas nécessaire pour les Ministères de la Santé et de l'Education Nationale oú les déficits en personnels sont marqués.