Remaniement: Ministre de Ouattara, il pleurniche pour sa reconduction

A l'issue du Conseil des ministres du mercredi 26 février dernier, le président ivoirien a annoncé un remaniement ministériel imminent. Des ministres s'activent d'ores et déjà pour que le chef de l'Etat leur renouvelle sa confiance.

Le Dir Cab d'un ministre à propos du Remaniement « Si nous sommes encore là... »

Alassane Ouattara est déterminé à aborder la prochaine élection présidentielle avec une équipe gouvernementale qui est non seulement acquis à sa cause, mais surtout au sein duquel il dispose d'hommes compétents et dignes de confiance pour conduire l'action gouvernementale à bien, chacun dans son département ministériel.

Aussi, le Président ivoirien a-t-il annoncé, lors de la dernière réunion gouvernementale, sa ferme volonté de procéder à un nouveau remaniement ministériel, après celui de septembre dernier.

Certaines grosses pointures, dont Marcel Amon Tanoh, ministre des Affaires étrangères, sont annoncées sur le départ à cause de leur fronde avec le RHDP, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. D'autres pourraient purement et simplement être remerciés à cause des bruits de casseroles au sein de leur département.

C'est donc dans cette suspicion généralisée qu'un scandale de fraude aux concours de la Fonction public session 2019 vient d'éclater au sein du ministère de la Fonction publique. En effet, Soro Gninagafol, Directeur général de la Fonction publique, a publié une note dans laquelle il évoque une fraude à grande échelle au sein dudit ministère.

A peine cette note sortie, qu'Oka Séraphin, Directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, est monté au créneau, ce vendredi 28 février, pour faire une mise au point à propos du scandale de fraude allégué.

Le collaborateur du ministre Issa Coulibaly a d'emblée battu en brèche l'authenticité de cette note, avant d'indiqué qu'un réseau de fraudeur a déjà été démantelé au sein du ministère grâce à l'action d'un haut gradé de l'armée.

Mais, eu égard à l'imminent remaniement ministériel annoncé, Monsieur Oka a quasiment plaidé la reconduction de son patron en des termes empreint d'émotions, afin de continuer ce travail de nettoyage entamé.

« Il y aura un nettoyage. Si nous sommes encore là, car à chaque fois qu'il y a un spectre de remaniement, c'est comme ça. Ils s'agitent pour que les ministres qu'ils veulent faire taire, s'en aillent. Ils veulent que Issa Coulibaly ne dure pas mais s'il plaît à Dieu, il sera là et il y aura du nettoyage », a-t-il plaidé. Mais il s'en remet toutefois à la discrétion du Président Ouattara. Promettant de continuer à collaborer avec leur éventuel successeur. « Même si nous ne sommes plus là, nous allons chuchoter dans l'oreille de qui viendra », a ajouté le Directeur de cabinet.

Notons que le remaniement annoncé pourrait intervenir dès la semaine à venir, selon certaines sources concordantes.