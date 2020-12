Fonds d'entretien routier : Un employé licencié pour 5 000 F CFA

Un employé du Fonds d'entretien routier (FER) en poste au péage d' Attingué vient de se faire licencier après avoir emprunté 5 000 francs CFA à l'un de ses supérieurs. Il avait voulu rembourser un écart négatif de 10 000 francs CFA enregistré le vendredi 20 novembre 2020. Malheureusement pour lui, la direction générale n'a pas apprécié cette attitude et a jugé utile de se séparer du travailleur pour "mauvaise manière de servir".

Un employé du Fonds d'entretien routier viré

Les faits remontent au vendredi 20 novembre 2020. Ce jour-là, un employé du Fonds d'entretien routier (FER) note un écart négatif de 10 000 francs CFA dans ses comptes. Le caissier, soucieux de combler ce vide, sollicite l'un de ses supérieurs à hauteur de 5 000 francs CFA. En fait, dans une correspondance, la direction générale de la structure étatique a expliqué que le mis en cause a utilisé "sans autorisation, en date du 20 novembre 2020, la somme de 5000 F CFA à des fins personnelles". À la date du 7 décembre 2020, il lui a été demandé des explications relativement à ce fait.

Cependant, les explications fournies par le caissier n'ont pas convaincu les responsables du Fonds d'entretien routier. "Dans votre courrier de réponse en date du 10 décembre 2020, vous expliquez que le montant de 5 000 FCFA a été emprunté à l’un de vos superviseurs pour rembourser un écart négatif de 10 000 francs CFA que vous aviez enregistré et que par ailleurs ce montant a été remboursé le 21 novembre 2020", souligne la direction générale qui trouve que les explications de l'employé sont insuffisantes, car il est personnellement tenu en tant que caissier "du remboursement en cas d’erreurs et écarts négatifs réalisés" au cours de son service journalier, et ce, "quelles que soient les circonstances qui ont conduits à ces pertes". Lanciné Diaby, le directeur général du Fonds d'entretien routier, précise aussi que le travailleur a "emprunté des sommes sans autorisation de la caisse des superviseurs".

Pour la direction générale, "ces faits constatés d’une extrême gravité constituent une violation du règlement intérieur et des procédures de l’entreprise". Elle a licencié le caissier pour faute, tirée de sa mauvaise façon de servir. "Aussi, nous vous dispensons de l’exercice de l’exécution de votre préavis de sorte que votre solde de tout compte est en conséquence, arrêté à la date présente", a ajouté Lanciné Diaby.