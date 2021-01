SOLIBRA - CI prend le contrôle de la Société de distribution SICODIS

La Société de limonaderies et brasseries d'Afrique (SOLIBRA), filiale ivoirienne du groupe français Castel SOLIBRA étend sa toile. Elle annonce avoir acquis la totalité des actions de la Société ivoirienne de conditionnement et de distribution (Sicodis).

SOLIBRA Côte d’Ivoire : Un géant au pied d’argile ?

La Solibra, société leader sur le marché des boissons alcoolisées, de boissons gazeuses et sur le marché des eaux minérales en Côte d’Ivoire, prend le contrôle total de la Société de distribution SICODIS. Selon la filiale ivoirienne, elle a acheté le 18 décembre la totalité des 38 686 actions de Sicodis, une autre filiale ivoirienne de Castel spécialisée dans l’agro-alimentaire notamment les Vins et spiritueux.

SOLIBRA et BRASSIVOIRE, les deux gros brasseurs du marché en Côte d’Ivoire se livrent depuis ces trois dernières années une guerre sans merci à coups de panneaux publicitaires dans le pays. Une concurrence qui a « permis de dynamiser le marché » en brisant le monopole de SOLIBRA, confie Alexander Koch, directeur général de Brassivoire, à Jeune Afrique.

Entre 2013 et 2015, Solibra, leader du marché, avait déjà fait face à un autre concurrent de taille, Les Brasseries ivoiriennes, du groupe Eurofind. Mais, très vite confronté à des difficultés financières et à l’échec de certains de ses produits, le holding de la famille Khalil a finalement été rachété par Solibra, pour 49 millions d’euros.

SOLIBRA Côte d’Ivoire : 16 MARQUES ET PLUS DE 90 PRODUITS

En mai 2017, SOLIBRA a procèdé à la fusion absorption de « Les Brasseries Ivoiriennes » (LBI) racheté 2 ans plus tôt par le groupe BGI formant ainsi le groupe SOLIBRA. Le portefeuille de la marque SOLIBRA intègre 16 marques et plus de 92 produits, selon le site Sikkafinance. Le principal produit sur le segment de la bière est «BOCK» et les produits COCA COLA sur le segment boissons gazeuses. Avec une capacité installée de 5,54 millions Hl, SOLIBRA dispose de quatre (4) sites de production dont deux (2) situés à Abidjan Yopougon, un (1) à Abidjan Zone III et un (1) à Bouaflé.