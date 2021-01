Législatives à Cocody : Le danger que court Yasmina Ouegnin

À deux mois des élections législatives, Yasmina Ouegnin, la députée de Cocody, est sous pression. Et pour cause, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié envisage d'apporter son soutien au maire de ladite commune, précise Info Tracker. Ce qui pourrait apparaitre comme un gros souci pour la fille de l'ancien ambassadeur Geoges Ouegnin.

Quand Yasmina Ouegnin terrassait Affoussiata Bamba Lamine

Lors des législatives du dimanche 18 décembre 2016, les Ivoiriens ont eu le loisir d'assister à une bataille de titans entre Yasmina Ouegnin et Affoussiata Bamba Lamine, alors ministre de la Communication sous la bannière du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir. C'est la commune de Cocody qui a servi de cadre pour ce beau duel entre ces deux figures féminines de la politique ivoirienne. Yasmina Ouegnin s'était présentée en tant que candidate indépendante malgré les menaces de son parti, le PDCI-RDA. Il faut noter que le scrutin a été très suivi à Cocody d'autant plus qu'il mettait en scène les filles de Bamba Moriféré, un opposant ivoirien et de Georges Ouegnin, ex-chef de protocole de feu Félix Houphouët-Boigny.

Finalement, elle a eu raison d'Affoussiata Bamba Lamine, au grand désarroi des houphouëtistes, à leur tête Alassane Ouattara. La députée sortante a obtenu 56,8 % des suffrages contre 35 % pour son principal adversaire. "Je voudrais appréhender cette marque de confiance renouvelée avec humilité et responsabilité en défendant en âme et conscience vos choix pour plus de liberté de démocratie, de bonne gouvernance et de bien-être", s'était réjouie Yasmina Ouegnin. Entre temps, Affoussiata Bamba Lamine avait célébré sa victoire sur sa page Facebook avant d'être désillusionnée par la Commission électorale indépendante (CEI). Mais pour les législatives du 6 mars 2021, le scénario est tout autre.

Législatives à Cocody : Yasmina Ouegnin, seule contre tous ?

Officiellement, Yasmina Ouegnin n'a pas encore annoncé sa candidature aux prochaines législatives prévues pour le 6 mars 2021. Il n'empêche que sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes commencent d'ores et déjà à manifester leur soutien à la présidente du groupe parlementaire Vox Populi, proche de l'opposition. Selon une information publiée par Info Tracker, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont est issue la députée de Cocody, n'entend pas miser sur la fille de Georges Ouegnin.

En effet, précise notre source, le plus vieux parti politique ivoirien, dirigé par Henri Konan Bédié depuis 1993, préfère faire confiance au maire Jean Marc Yacé. Notons que cette décision ne concerne pas uniquement la commune de Cocody. L'ancien parti au pouvoir est déterminé à accompagner les maires PDCI désireux de se présenter aux législatives, car ceux-ci "ont une bonne connaissance du terrain".

Au cas où Yasmine Ouegnin prend la décision de rempiler, la bataille risque de s'annoncer très rude à Cocody. Henri Konan Bédié et les siens qui ont boycotté la présidentielle du samedi 31 octobre 2020 nourrissent l'intention de reprendre de la couleur sur l'échiquier politique national. Et cela passe inexorablement par un retour en force au Parlement. Le duel Jean Marc Yacé-Yasmina Ouegnin aura-t-il lieu ?