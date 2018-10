Côte d'Ivoire : Les conseils de Simone Gbagbo à Jean-Marc Yacé, maire PDCI de Cocody

Dix jours après son élection, Jean-Marc Yacé est allé rendre visite à Simone Gbagbo. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire n'a donc pas manqué de prodiguer de sages conseils au nouveau Maire de Cocody pour l'aider à réussir son mandat à la tête de cette commune huppée.

Simone Gbagbo en phase avec le Maire Jean-Marc Yacé

Est-ce un autre signe du rapprochement PDCI-FPI ? Quoi que l'on veuille dire sur cette rencontre, l'on retiendra tout simplement que Jean-Marc Yacé, s'est rendu, ce mardi 23 octobre, au domicile de Simone Gbagbo à la Riviera Golf. Le nouveau Maire de Cocody s'est fait accompagner pour la circonstance par Mme Géneviève Bro Grébé, ancienne ministre des Sports et présidente des femmes patriotes.

Au cours de cette rencontre qui a duré plusieurs minutes, le successeur de N'Goan Aka Mathias a tenu à exprimer ses compassions vis-à-vis de Mme Simone Ehivet Gbagbo, arrêtée dans les décombres du palais présidentiel, le 11 avril 2011, et détenue en résidence surveillée à Odienné (dans le nord) puis à l'école de gendarmerie d'Abidjan.

« Nous sommes là pour vous saluer, vous apportez notre compassion, car vous faites partie de mes "administrés" désormais », a-t-il déclaré.

En retour, l'ancienne Députée d'Abobo a donné des conseils avisés à son illustre visiteur afin de l'aider à réussir son mandat à la tête de cette commune.

« Merci pour votre visite, qui est très significative. C'est la Première fois qu'un maire non FPI vient me voir. J'en suis très honorée », a-t-elle reconnu, avant de poursuivre : « Je vous souhaite un grand succès dans votre mandat. La commune que vous allez diriger est une commune stratégique et très propre, donc il va vous falloir beaucoup de discipline, d'intégrité et d'abnégation. »

Notons que depuis sa libération, le 8 août dernier, Simone Gbagbo reçoit de nombreuses visites, des personnalités publiques ou anonymes,apolitiques ou de tous bords politiques. N'empêche que son message reste identique : la paix, le pardon et la réconciliation nationale.