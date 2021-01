Drame au Plateau : Un gamin perd la vie en chutant dans la lagune

La nouvelle d'un drame au Plateau a secoué la toile en fin d'après-midi le jeudi 7 janvier 2021. Selon une publication de Hayek Hassan, le fondateur du groupe Facebook Bénévoles de Premiers Secours (BPS), également surnommé le "vagabond de la charité", un gamin, dont l'identité n'a pas été révélée a perdu la vie après avoir chuté dans la lagune. Venu de la commune d'Adjamé avec des amis, il était venu cueillir des fruits au bord de l'eau.

Drame au Plateau : Un enfant retrouvé mort dans la lagune

La triste information a été partagée par Hayek Hassan sur sa page Facebook. "4 gamins de Bramokoté (un quartier de la commune d'Adjamé, NDLR) se rendent au Plateau précisément à 100m du pont Félix Houphouët Boigny. L'un d'entre eux en voulant ramasser les noix de côcôman (badame, fruit très prisé par les enfants, NDLR) a trébuché et est tombé dans l'eau. Malheureusement, il a perdu la vie. Le sapeur pompier a pu récupérer le corps de l'enfant. Que son âme repose en paix", a écrit le fondateur de Bénévoles de Premiers Secours.

Cette nouvelle a créé une vague de réactions sur la toile. Des internautes ont plaint le petit garçon qui venait de perdre la vie dans ce drame au Plateau. "La lagune est très profonde. Malheureusement, ce n'est pas le premier drame de ce genre. Il faut que des mesures soient prises pour éviter ce genre de drame", a commenté une internaute.

On se souvient qu'en février 2014, six enfants de 10 à 14 ans ont perdu la vie par noyade dans la lagune sur la rive de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Yopougon. Ils étaient allés jouer au bord de l'eau et le sort s'est abattu sur eux. Les sapeurs pompiers militaires avaient pu repêcher quatre corps inanimés.