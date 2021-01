Titrologie du samedi 9 janvier 2021 : « Plusieurs ministres de Ouattara en grand danger »

Titrologie du samedi 9 janvier 2021. L’immortalisation hier de l’ex-Premier ministre ivoirien Amadou Gon à travers le lancement officiel de l’Institut de formation politique qui porte le nom de l’illustre défunt est l’une des principales actualités, relayée par la presse, ce samedi 9 janvier 2021.

Titrologie du samedi 9 janvier 2021 ; RHDP-opposition, rude bataille dans l'Ouest du pays

« AGC immortalisé ! », s’exulte le Patriote. Le lancement de ce projet si cher au président Alassane Ouattara s’est déroulé hier vendredi à Abidjan en présence d’un parterre de personnalités du monde politique et universitaire, dont l’ex-Premier ministre français Jean Pierre Raffarin. « Gon Coulibaly, un homme d’Etat exceptionnel », témoigne le Français à la Une du journal pro-RHDP. « Plusieurs hautes personnalités ‘’ressuscitent’’ Amadou Gon Coulibaly », titre pour sa part Le Matin sur le même sujet.

Autre fait majeur de l’actualité socio-politique ivoirienne relayée par la presse ivoirienne, ce samedi, ce sont les préparatifs des prochaines élections législatives prévues dans le pays le samedi 6 mars 2021. « RHDP-Opposition de rudes batailles en perspective dans l’ouest du pays », annonce L’ Inter à sa manchette. Le média se propose de faire l’analyse des forces et faiblesses des potentiels candidats à cette élection. Le Matin quant à lui émet de sérieux doutes sur la capacité de résistance de l’opposition face à l’armada qui sera bientôt déployée par le RHDP.

« Que peut une opposition qui a boycotté le recensement ? », interroge Le Journal. « Plusieurs ministres de Ouattara en grand danger », rétorque pour sa part Soir Info qui dresse une liste exhaustive de poids lourds du RHDP en ballotage défavorable dans les circonscriptions dans lesquelles leurs candidatures sont pressenties. Le souci de Le Nouveau Réveil, lui se trouve ailleurs, précisément sur la question du découpage électoral qui présente de « grandes inégalités ».

« Quelles sont les véritables critères de définition d’une circonscription ? », s’interroge le journal proche de l’opposition. Avant de présenter un plan détaillé de toutes les circonscriptions par région et par département non sans prendre le soin de faire la lumière sur les « inégalités » constatés dans la répartition des sièges à pourvoir. « Découpage électoral pour les législatives 2021 : Les grandes inégalités dans l’octroi des sièges », peut on lire à la Une du journal. Dans la titrologie du sa samedi 9 janvier 2021, le titrologue peut également s'informer sur la visite rendue, hier vendredi par l'ex-Première dame Simone Gbagbo au couple présidentiel, Henri Konan Bédié.