Disparition en France de Diary Sow, meilleure élève du Sénégal

Diary Sow la "meilleure élève du Sénégal" deux années consécutives est portée disparue à Paris (France). Autorités, ambassades et réseaux sociaux se mobilisent.

Inquiétudes autour de la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019

Etudiante en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, la disparition de Diary Sow depuis plus de cinq jours suscite de vives inquiétudes aussi bien à Dakar qu’à Paris depuis cette effroyable annonce.

La disparition a été confirmée par le service de gestion des étudiants sénégalais à Paris, suite à des échanges avec sa résidence et les directions de son école.

Les services de l’ambassade et du consulat du Sénégal en France sont mobilisés pour retrouver la jeune femme, qui habite dans le XIIIe arrondissement de la capitale. « La police et les services compétents français sont informés et déploient les diligences qui sont de leur ressort », a précisé dans un communiqué au nom de sa famille Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, qui est aussi son parrain.

Passionnée de maths et de sciences, la jeune étudiante est également écrivaine. Elle a publié il y a un an, un premier roman intitulé Sous le visage d’un ange, aux éditions l’Harmattan. Elle y raconte l’histoire d’Allyn, "une femme-enfant à la soif de vivre débordante".

Pas de signe de vie de la meilleure élève du Sénégal depuis le retour des vacances de Noël, le 4 janvier

Plusieurs messages ont d’abord été publiés sur les réseaux sociaux pour signaler la disparition de Diary Sow avant que la nouvelle ne soit confirmée par ses proches à Dakar, souligne France Info.

"L'information est malheureusement vérifiée", souligne un communiqué signé au nom de la famille par le ministre sénégalais Serigne Mbaye Thiam, parrain de la jeune fille. Le communiqué indique par ailleurs que le Service de gestion des étudiants sénégalais à Paris, l’ambassade du Sénégal et le président Macky Sall suivent de près cette affaire. La police française a été également "informée". En cas de disparition inquiétante d'un adulte, une enquête peut être ouverte par la police si elle est saisie par les proches.

Selon des informations publiées dans la presse sénégalaise, l’étudiante meilleure élève du Sénégal n’aurait pas repris les cours depuis le retour des vacances de Noël, le 4 janvier dernier. Contacté par le média français, le consulat du Sénégal à Paris n'était pas en mesure de fournir des informations supplémentaires sur cette absence qui agite les réseaux sociaux.

Inscrite en deuxième année de classe préparatoire scientifique au prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand, Diary Sow est très connue au Sénégal. Brillante élève, elle a décroché pendant deux années consécutives la première place au Concours général national avec le titre de "meilleure élève du Sénégal" faisant d'elle un modèle de réussite pour les filles dans le pays.