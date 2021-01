Rumba: Fally Ipupa explique pourquoi il a quitté Koffi Olomindé

Invité le weekend dernier sur la chaine Life TV, le chanteur Congolais Fally Ipupa est revenu sur les raisons de son départ du célèbre groupe “Quartier Latin” de Koffi Olomidé.

Fally Ipupa à propos de Koffi Olomidé: ''Moi, je ne l’ai jamais trahi''

Faustin Ipupa Nsimba, plus connu sous le nom de Fally Ipupa, est un chanteur, danseur, auteur-compositeur-interprète et producteur congolais né le 14 décembre 1977 à Kinshasa (RDC). Il est incontestablement l'un des plus talentueux et célèbres artistes africains. Une incroyable carrière qu'il a débutée en 2006 avec le titre de son premier album "Droit Chemin".

Il a dévoilé par la suite des chansons telles que "Chaise électrique", "Sexy Dance" ou encore "Sweet Life" qui ont connu des succès retentissants à travers le monde. Fally Ipupa confirme sa popularité avec son single "Original", sorti le 5 mai 2014 et qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues, mais aussi avec "Eloko Oyo", plus de 60 millions de vues. Fally Ipupa est d'ailleurs le seul artiste congolais chantant en lingala, à atteindre ce nombre de vues.

En 2020, il fait partie des 50 Africains les plus influents dans le classement publié par Jeune Afrique. Comme tout artiste, Fally Ipupa a également eu des débuts. Après avoir débuté dans divers petits groupes de rue, le chanteur est très rapidement remarqué par Koffi Olomidé qui l'intègre à son groupe Quartier Latin dans lequel il reste 7 ans.

Invité le weekend dernier sur la chaine Life TV, Dicap la merveille est revenu sur les raisons de son départ du célèbre groupe “Quartier Latin”. “Moi, je ne l’ai jamais trahi. Je suis resté fidèle sauf qu’à un moment donné dans la vie, il faut savoir se chercher, comme on dit ici en Côte d’Ivoire. C’est-à-dire des news challenges…Il était peut-être temps pour moi de partir. Il y a eu beaucoup de choses que je n’ai pas dévoilées mais je pense qu’il était temps pour moi d’emprunter une carrière solo”, a-t-il révélé.