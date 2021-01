People: Après Serey Dié, Josey "dans les bras" d'un autre homme

La ravissante chanteuse ivoirienne, Josey, a fait une annonce qui suscite de chaudes discussions sur les réseaux sociaux.

Josey s'est-elle trouvée un autre homme en remplacement de Serey Dié?

Ce n'est plus un secret pour personne en Côte d’Ivoire. Le redoutable milieu de terrain ivoirien, Serey Dié Geoffroy, et la belle chanteuse, Josey, ont entretenu une relation amoureuse qui a donné naissance à un magnifique joli garçon. Une relation qui a malheureusement été rompue en raison de certains malentendus entre nos deux célébrités.

Cependant, force est de constater que cette rupture n'a pas véritablement mis fin aux relations entre Serey Dié et Josey qui demeurent toujours cordiales. Pour preuve, le samedi 7 novembre 2020, l'international ivoirien qui célébrait ses 36 ans, a reçu un message assez particulier de son ex amoureuse.

‘’ALPHONSO DE BARBÈS. C'est pour remuer essaim d’abeilles qui est arrivé. Mon cher Auhodu » c’est ton anniversaire. Est-ce que je suis en palabre avec toi ? (...)Tu vieillis einh. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. La Santé surtout, c’est le plus important et la Paix du cœur. Le reste, Ton DIEU gère. Profite bien de ta journée. Ah j’ai oublié. On dit y a COVID fort fort là bas… Reste bien à la maison‘’, avait écrit Josey sur Facebook et Instagram.

En cette nouvelle année 2021, l'auteure du titre à succès ''Diplôme'' vient de faire une annonce qui suscite de chaudes discussions sur les réseaux sociaux. ''J’ai trouvé ma moitié'', a-t-elle posté, en ajoutant deux photos d'elle en compagnie d'un homme avec qui elle semble en parfaite harmonie.

Alors que certains d'entre ses nombreux followers s'interrogent s'il s'agit de son nouvel amoureux et la félicitent, d'autres par contre, plus sceptiques, pensent qu'il s'agit soit du tournage d'un clip vidéo soit d'un autre buzz auquel les artistes ivoiriens semblent s'y habituer.

''Juste des images de son prochain clip. C'est de la pure communication'', croit savoir un internaute. Information confirmée par un des proches de la chanteuse.