Camp Soro: De retour à Abidjan, Alphonse Soro a-t-il vendu la lutte ?

Alphonse Soro est à Abidjan depuis le mardi 12 janvier 2021. Le président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), proche de Guillaume Kigbafori Soro, a retrouvé les siens après un exil de plusieurs mois. La fin de l'exil de l'ancien conseiller du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laisse place à des supputations.

Après Méité Sindou, Alphonse Soro a-t-il lâché le GPS ?

Le souvenir d'un Méité Sindou vantant les mérites d'Alassane Ouattara, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), demeure encore vivace dans les esprits des partisans de Guillaume Kigbafori Soro. Le journaliste et homme politique ivoirien qui venait de quitter le mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) n'a pas perdu de temps pour rejoindre le camp adverse.

L'ancien secrétaire national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités a appelé les Ivoiriens à voter massivement pour le président sortant. C'était évident, le divorce était résolument consommé entre le député de Ferké et Meité Sindou qui comptait parmi les fidèles de Guillaume Soro. Au moment où Guillaume Soro continue de vivre loin de la terre de ses ancêtres, Alphonse Soro a mis fin à son exil entamé depuis 2019.

À cette époque, Alassane Ouattara et son régime avaient lancé une véritable traque contre des cadres de GPS et leur leader. En effet, il leur était reproché d'avoir tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le président de l'Alliance nationale pour le changement regagne Abidjan alors que la pression du pouvoir contre l'ex-président de l'Assemblée nationale n'a pas encore faibli.

On l'a vu avec Soro Kanigui Mamadou qui n'a pas hésité à retourner sa veste dès sa mise en liberté. Il est même entré en guerre contre Guillaume Soro relativement au RACI (Rassemblement pour la Côte d'Ivoire). Alphonse Soro imitera-t-il ces deux anciennes figures de Générations et peuples solidaires en lâchant Guillaume Soro ? Est-il déjà au centre d'un deal avec le pouvoir du RHDP qui a abouti à son retour à Abidjan ?