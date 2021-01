Décrispation: Soro de retour à Abidjan après plusieurs mois d'exil

Alphonse Soro, président de l’ Alliance nationale pour le changement (ANC), proche de Guillaume Soro, a regagné Abidjan, dans la soirée du mardi 12 janvier 2021, après plusieurs mois passés en exil.

Alphonse Soro, proche de Guillaume Soro, met définitivement fin à son exil

L’ex-député Alphonse Soro a regagné Abidjan dans la soirée du mardi après plusieurs mois passés en exil. Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) avait, en décembre 2019, quitté la Côte d’ Ivoire sur la pointe des pieds durant les heures chaudes de la traque lancée par la justice ivoirienne contre Guillaume Soro et certains de ses proches accusés de « tentative de déstabilisation ».

Ex-conseiller à la Primature sous feu Amadou Gon Coulibaly, l'ex-cadre de la rébellion des Forces nouvelles, avait pris ses distances vis-à-vis du RHDP, dès le début des brouilles entre le parti du président Alassane Ouattara et ses anciens alliés de la rébellion. Depuis son exil parisien, Alphonse Soro n’avait pas cessé de donner de la voix pour exiger la "libération sans condition" de ses camarades de lutte, incarcérés dont le député Alain Lobognon détenu depuis le retour manqué à Abidjan de Guillaume Soro, en décembre 2019.

Alphonse Soro a également pris part, aux côtés du président de Générations et peuples solidaires (GPS), lui aussi en exil, à l’élan de contestation du troisième mandat jugé anticonstitutionnel du chef de file des houphouëtistes, Alassane Ouattara. Son retour en Côte d'Ivoire après plus d’un an d’exil, s’inscrit certainement dans le cadre du processus de décrispation, initié à l’issue du dialogue politique pouvoir- opposition ivoirienne.

Lequel dialogue a vu la prise de plusieurs recommandations dont la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Avant Alphonse Soro, Albert Mabri Toikeusse, une des figures de l'opposition, recherché par la justice ivoirienne depuis la mise en place du Conseil national de transition (CNT) au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020, est sorti de sa cachette après plusieurs semaines passées dans la clandestinité.