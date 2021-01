Pour son 3e mandat, Alpha Condé veut gouverner autrement

Alpha Condé a reconduit Kassory Fofana dans sa fonction de Premier ministre de la République de Guinée. La décision est tombée le vendredi 15 janvier 2021 alors que le gouvernement avait remis sa démission au président guinéen. On apprend auprès du tout nouveau chef du gouvernement, pour ce 3e mandat, Alpha Condé entend "gouverner autrement".

Alpha Condé prend un nouvel engagement pour son 3e mandat

Pour son 3e mandat à la tête de la République de Guinée, Alpha Condé, réélu le 18 octobre 2020, a de nouveau fait confiance à Kassory Fofana pour conduire le gouvernement. Après la démission de l'équipe gouvernementale le vendredi 15 janvier 2021, le président guinéen a reconduit l'ancien Premier ministre.

Interrogé par nos confrères d'Africa Guinée, Kassory Fofana a livré la nouvelle vision d'Alpha Condé pour les années à venir. "J'ai un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du président de la République et un sentiment de responsabilité par rapport à la charge qui va peser à partir de maintenant. Les Guinéens doivent savoir qu'à partir de maintenant, le président Alpha Condé s'est engagé à gouverneur autrement. Le contrat qui nous lie au titre du décret qu'il vient de signer par lequel il me demande de mener les reforme hardies pour que la Guinée surtout son programme social aille vite pour que les plus pauvres profitent des avantages de la croissance et que ce programme réussisse très rapidement", a laissé entendre le Premier ministre guinéen.

Pour Kassory Fofana, les résultats d'Alpha Condé sont excellents comme le montrent les chiffres attestés par les partenaires internationaux. "La Banque mondiale a revu les perspectives de croissances en Afrique. Sur les top10, c’est-à-dire les 10 premiers pays qui en 2021 vont connaître une croissance importante, la Guinée fait partie. Le mandat qui m'est confié au titre de cette reconduction est celui de booster cette croissance en mettant l'accent sur la mobilisation des ressources intérieures de manière à lever l'argent interne et faire face à nos besoins de développement", a-t-il confié.