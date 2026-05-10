Guinée : 280 logements sociaux inaugurés à Conakry

En Guinée, le gouvernement a réceptionné ce samedi 09 mai 2026, 280 logements sociaux dans la ville de Conakry. Par la même occasion, le Premier ministre Amadou Oury Bah a lancé la construction d’un nouveau lot de logements. Ces nouveaux logements, au nombre de 925, seront construits à Sonfonia. Le projet des logements sociaux est financé par l’Agence guinéenne pour le financement du logement (AGUIFIL). L’agence a indiqué que les logements seront accessibles aux populations à des coûts raisonnables et abordables.

Guinée : le gouvernement réceptionne 280 logements sociaux pour la modernisation de la ville de Conakry

Les 280 logements sociaux à Conakry sont prêts. Réalisés par l’entreprise Kakandé Immo, les logements ont été remis aux autorités guinéennes à l’occasion d’une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre. Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire assure que la réalisation de ces logements amorce une nouvelle phase de développement urbain et d’amélioration du cadre de vie des populations.

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M’Mahawa Sylla, gouverneure de Conakry, a indiqué que « ces initiatives participent non seulement à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, mais également à la modernisation progressive de notre capitale ». Elle a rassuré de la pleine mobilisation du gouvernorat de la ville de Conakry pour « accompagner toutes les initiatives contribuant à l’amélioration du cadre de vie urbain, à l’assainissement et au développement harmonieux » de la capitale.

Pour le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sy Savané, le projet de construction des logements sociaux s’impose comme l’une des réponses structurées à la croissance démographique, à la pression foncière et à la cherté des loyers.

Les logements sont-ils construits dans les normes ?

Selon Ibrahima Souleymane Sylla, administrateur de Kakandé Immo, il n’y a pas de doute sur la qualité des logements livrés. « Ces logements ont été conçus pour offrir confort, sécurité, fonctionnalité et dignité. Pour chaque famille bénéficiaire, il ne s’agit pas simplement d’un toit, il s’agit d’une stabilité retrouvée, d’un patrimoine construit, d’un avenir sécurisé », a-t-il affirmé. Ces logements sont de type F3 (un salon + deux chambres), et de type F4 (un salon + trois chambres).

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Amadou Oury Bah : « Nous avons connu des retards, mais nous allons les rattraper »

Pour le Premier ministre Amadou Oury Bah, Conakry vient d’entamer le processus de sa métamorphose. « Prenez les images actuelles de Conakry et conservez-les, parce que dans cinq ans, vous vous demanderez dans quelle ville nous sommes. Est-ce une ville d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique ? Conakry va totalement changer. Préparez-vous à ce grand changement, parce qu’il se fera avec vous », a-t-il déclaré.

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Le chef du gouvernement a placé les collectivités locales devant leur responsabilité. « Aux collectivités locales de prendre en charge les besoins fondamentaux et les aspirations des populations. À chacun sa tâche et sa responsabilité. Ce qui va arriver, c’est ce dont des générations de Guinéens ont rêvé, et ce rêve deviendra réalité », a-t-il indiqué.