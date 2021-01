Qui sont les nouveaux présidents d’universités nommés par Ouattara

De nouveaux présidents d’universités ont été nommés mercredi en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Qui sont ces personnalités qui vont conduire le conseil exécutif des universités publiques ivoiriennes au cours des années à venir. A savoir l’Université Félix Houphouët-Boigny (FHB), l’Université Alassane Ouattara de Bouaké et celle de San Pedro qui n’a pas encore ouvert ses portes.

Ballo Zié et Kouakou Koffi, nouveaux présidents d'universités (FHB et UAO-Bouaké)

Un vent nouveau souffle sur la communauté estudiantine et de la recherche scientifique en Côte d’Ivoire avec la nomination mercredi 20 janvier de nouveaux présidents d'universités. En proie à plusieurs dissensions et dysfonctionnements, le gouvernement ivoirien a décidé d’injecter un sang nouveau dans le fonctionnement des universités publiques ivoiriennes.

Ainsi, Alassane Ouattara a acté la nomination du nouveau président de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, Ballo Zié; celui de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, Kouakou Koffi; et celle de San-Pedro, Méité Mêkê. L’Ecole normale supérieure (Ens) a également changé de tête. Ainsi, Sidibé Valy cède sa place à Ouattara Laciné. M. Ballo Zié remplace à la présidence de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le Professeur Abou Karamoko, tandis que Ouattara Bafétégué a été nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires d’Abidjan 2.

Qui est Ballo Zié, nouveau président de l'Université de Cocody

Ancien membre du CAPEC, Ballo ZIE né le 05 Août 1968 à Zanasso-Tengrela est Maître de Conférences Agrégé de Sciences Economiques. Formé en Économie publique et industrielle à l’Université de Toulouse I, en France, Ballo ZIE était anciennement Doyen de l’Unité de formation et de recherche de la Faculté des Sciences économiques et de gestion (UFR - SEG) de l'Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Le nouveau collaborateur du ministre Adama Diawara est également expert en économie de développement et des conflits. Entre 2013 et 2014, l’homme est Consultant Formateur au Campus Commun des Cours à Option (CCCO) du Nouveau Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire, Cotonou, Bénin. De 2008 à 2010, Ballo ZIE est recruté comme Consultant Formateur en Économie Industrielle au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC). Depuis 2007, il fait office d’Enseignant Chercheur en Sciences Économiques, UFR des Sciences Economiques et Gestion, Université de Cocody.

Ce qu'il faut savoir sur Kouakou Koffi, le nouveau président de l'université de Bouaké

Kouakou Koffi, enseignant chercheur depuis 2020 en Sciences biologiques, hérite de son prédécesseur, le Pr Lazare POAME, un dossier brûlant impliquant la section de l’intersyndicale SINARES de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké. L'institution ayant observé il y a quelques semaines, un mouvement de grève qui aurait certainement eu raison du Pr POAME. Et pour cause, les mauvaises conditions de travail et la suspension des enseignants aux activités de la commission d'experts de l'orientation des nouveaux bacheliers. Le Professeur titulaire de Physiologie animale à l’UFR Biosciences de l’UFHB, est diplomé de l’Université Libre de Bruxelles et Montana state University - Bozema