Un divorce d'avec Melania Trump pourrait coûter 41 millions d'euro

Il y aura-t-il divorce entre Donald et Melania Trump qui viennent de rejoindre le très sélect club des présidents des États-Unis à la retraite et des First Ladies? Le milliardaire américain pourrait en payer cher si Melania Trump devait le quitter, probablement avant l’été 2021.

Donald et Melania Trump: La fin de 16 années de mariage?

Depuis le 20 janvier dernier, jour de la prise de fonction officielle de Joe Biden, Donald Trump, le 45è président des Etats-Unis, a retrouvé les quatre membres émérites du club d’anciens chefs d’Etat encore en vie : Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton et Jimmy Carter. Alors que Donald et Melania Trump ont fêté récemment leur 16 ans de mariage, des rumeurs persistent concernant un divorce entre le couple présidentiel. Dans ce cas, l'ex-First Lady pourrait obtenir 41 millions d'euros ainsi que la garde de leur fils, Barron.

Pour preuve, ils brandissent “les vidéos où l’on peut voir la Première dame refuser de prendre la main de son époux”. Ils soulignent que Melania Trump passe décidément beaucoup de temps loin de Washington et “qu’elle se montre bien peu affectueuse avec son mari, en tout cas bien moins que Laura Bush, Michelle Obama ou Jill Biden”. Des anecdotes publiées en octobre, font état de ce que “la Maison-Blanche utilisait une doublure de Melania pour apparaître aux côtés de Donald Trump lors de ses déplacements officiels”. Comme le souligne l’universitaire Myra Gutin : “Jamais une théorie aussi fantasque n’avait pris corps à propos d’une autre First Lady”.

Des proches du couple présidentiel interrogés par le Washington post, soulignent que Melania ne donne aucun signe de vouloir quitter Donald dans un futur proche. Même si la First Lady a répété à plusieurs reprises ces quatre dernières années qu’elle n’était pas toujours d’accord avec le président, à la fin de la campagne électorale, elle est surtout apparue comme l’une de ses plus ferventes supportrices. “Cela fait partie du spectacle : elle a toujours été la discrète, quand il est celui qui parle fort. Elle incarne la douceur, lui la dureté. Leur relation repose sur cette drôle de complémentarité.”

Au moment de quitter la Maison-Blanche, l’époux milliardaire de Melania Trump a lancé un équivoque: «nous serons de retour sous une forme ou une autre». Début décembre, il avait déjà évoqué une possible candidature en 2024. Selon le Wall Street Journal, l'ancien président pourrait créer sa propre force politique alors que certains républicains aimeraient sans doute le voir tourner la page. Le milliardaire aurait discuté de la question avec plusieurs assistants et des membres de son entourage la semaine passée. Son avenir politique reste toutefois conditionné par l'issue de son procès en destitution. Il a été mis en accusation pour «incitation à l'insurrection» pour avoir appelé ses supporteurs à marcher sur le Congrès, le 6 janvier. S'il est jugé coupable, un autre vote, à la majorité simple, peut le rendre inéligible.

La vie des anciens présidents des États-Unis

Aux Etats-Unis, les ex-locataires de la Maison-Blanche se partagent la rédaction de Mémoires, des conférences lucratives, des œuvres de charité et un héritage à gérer. Un quotidien aussi agrémenté par quelques privilèges.

Les «ex» présidents affichent publiquement leurs bonnes relations, comme en témoigne un concert de charité, en 2017, où ils étaient apparus bras dessus, bras dessous sur scène pour la bonne cause. L'actuel président sortant entretient, lui, des relations pour le moins houleuses avec ses prédécesseurs. Jusqu'à faire décrocher les portraits de Bill Clinton et de George W. Bush qui trônait, comme le veut la tradition, dans le hall de la Maison-Blanche où il passait tous les matins. Ou ne pas du tout accrocher celui de son prédécesseur direct, Barack Obama. On le sait, le milliardaire a bousculé les usages au cours des quatre dernières années passées à la tête des États-Unis. Reste à savoir s'il en sera de même en tant que président à la retraite.