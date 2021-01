Capitole Ladies: Qui de Jill Biden, Kamala, Michelle Obama aura fait sensation

Mode à l'investiture de Biden au Capitole: Du violet, du bleu ou encore le bordeau, le look de Michelle Obama, de Jill Biden et surtout de la vice présidente Kamala Harris, était très attendu à la cérémonie d'investiture de Joe Biden, mercredi 20 janvier.

Capitole: Mode by Ladies à l'investiture de Biden

Un parterre de célébrités ont honoré l’entrée en fonction du nouveau président des États-Unis Joe Biden. De l’hymne américain chanté par Lady Gaga en passant par la note musicale Jennifer Lopez, le look monochrome des First Ladies Jill Biden et Michelle Obama et de la vice-présidente Kamala Harris a fait mouche.

Capitole: Michelle Obama, du bordeau Sergio Hudson

Le plus pétillant look de cette cérémonie d’investiture est nul doute celui de l'ex Première Dame américaine, Michelle Obama. L’épouse du président Barack Obama a fait sensation dans un total look bordeaux.

Eh bien, on ne peut pas parler de mode politique sans évoquer Michelle Obama. Son pull Sergio Hudson violet, son pantalon palazzo et son manteau, ainsi que ses cheveux parfaitement bouclés, n'ont pas déçu les fans de l'ancienne première dame.

"Le code vestimentaire et les attentes sont différents pour les femmes qui sont premières dames et pour celles qui ne le sont pas, comme les femmes élues", explique Mlle Rothman.

L'ancienne First Lady, auteure du best-seller Becoming, qui ne pouvait pas rater cette occasion unique, a fait une arrivée remarquée au bras de son mari dans un look monochrome qui lui allait à ravir. Michelle Obama a misé pour l'occasion sur un ensemble bordeaux composé d'un haut, d'un pantalon large et d'un manteau signés du créateur noir Sergio Hudson.

La maman de Sasha et Malia, portait également une grosse ceinture avec une boucle dorée, des bottes en daim Stuart Weitzman et pandémie oblige, un masque en tissu noir.

Mme Biden et Mme Harris ont également pris soin de choisir des marques américaines émergentes pour leur look d'investiture au Capitole.

Le violet by Kamala Harris au Capitole

Du côté de Kamala Harris qui devient la première femme à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis, le choix s’est porté sur un ensemble signé Christopher John Rogers, un styliste afro-américain d’à peine 26 ans.

La tenue de Mme Harris, première personne noire, et d’origine indienne, à occuper cette fonction, de la tête aux pieds, a mis en valeur des créateurs afro-américains.

S’habiller en violet prend tout son sens. “C’est une couleur importante à ses yeux, indique la journaliste de CNN Abby Phillip. Quand elle s’est présentée aux primaires, les couleurs de sa campagne étaient le violet et le jaune.” C’est aussi et surtout un clin d'œil à Shirley Chisholm, nous dit la journaliste.

Comme le souligne la journaliste mode du New York Times Vanessa Friedman, le couple Harris n’a pas hésité à se servir de leur image pour marquer l’entrée dans cette nouvelle ère.

Elle poursuit le travail entamé par Michelle Obama, au cours de la présidence de son mari. Saluée pour avoir soutenu et porté le travail de nombreux jeunes créateurs américains, elle était, selon Anna Wintour, “la meilleure ambassadrice que ce pays pouvait avoir, à bien des égards, bien au-delà de la mode”.

Blu Jill Biden, un clin d’oeil au parti démocrate

Alors que Joe Biden porte un costume Ralph Lauren, marque emblématique du prêt-à-porter américain, sa femme, Jill Biden, est habillée en Markarian, une enseigne créée en 2017, à New York, par une femme du nom d’Alexandra O’Neill.

Jill aussi avait choisi de faire honneur à la mode locale, optant cependant pour un label plus confidentiel. C’est donc Alexandra O’Neil qui a imaginé un manteau bleu (la couleur du parti démocrate, également symbole de sérénité et de stabilité), rebrodé de cristaux Swarovski et réalisé sur-mesure évidemment.