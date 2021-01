Obsèques de Jerry Rawlings : Le dernier hommage de Nathalie Yamb

Les obsèques de Jerry Rawlings, ancien président de la République du Ghana, ont eu lieu le mercredi 27 janvier 2021 à Accra. Nathale Yamb, proche de l'ex-dirigeant ghanéen, lui a rendu un dernier hommage.

Les obsèques de Jerry Rawlings réunissent les politiciens ghanéens

Décédé le 12 novembre 2020, Jerry Rawlings a reçu les honneurs de son pays le mercredi 27 janvier 2021 au cours d'une cérémonie nationale d'hommage à la place de l'indépendance d'Accra. Celui que le président Nana Akufo-Addo percevait comme un "leader charismatique et intrépide" a dirigé le Ghana pendant plus de vingt ans.

Très proche de l'ancien président du Conseil révolutionnaire des Forces armés de la République du Ghana, Nathalie Yamb est très touché par la disparition de l'ex-chef d'Etat. La conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly a tenu à remercier les forces armées, la famille et le peuple ghanéen pour les obsèques de Jerry Rawlings.

Pour la militante d'origine camerounaise, Jerry Rawlings "était plus grand que nature. "Puisse-t-il reposer en paix et veiller sur nous pendant que nous maintenons en vie son héritage : la sanctification de la justice, de la liberté, de la responsabilité et du patriotisme, et la lutte pour désacraliser le pouvoir et le remettre entre les mains de celui à qui il appartient vraiment : le peuple", a écrit la dame de Sochi sur sa page Facebook.

Pour elle, "si nous voulons enseigner le leadership aux enfants africains, il suffit de leur montrer une photo et de leur raconter l'histoire de Jeremiah John Rawlings", qu'elle considère comme son héros.

Lors des obsèques de Jerry Rawlings, l'une de ses filles, Zanetor Agyeman-Rawlings salué la mémoire d'un homme de poigne. "Tes épaules étaient fortes, assez fortes pour supporter le poids qui pesait sur elles. Tu connaissais ton objectif et tu l'as accompli. Tu n'as jamais faibli. Courageux et audacieux à tous points de vue, tu es resté fidèle à l'essence de ce que tu étais, jusqu'à ton dernier jour", a-t-elle soutenu.

Jerry Rawlings est né le 22 juin 1947 à Accra.