Charles Blé Goudé, victime de sabotage (?): Ce qui s'est passé au COJEP

Le Bureau exécutif national du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) a été dissout par son président, Charles Blé Goudé.

COJEP: Pourquoi Blé Goudé a dissout le bureau exécutif national

L’ex-Patron de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé, a annoncé, mercredi, dans un communiqué, la dissolution du bureau exécutif national (BEN) du Congrès panafricain pour la justice et l’ égalité des peuples (COJEP). Cette décision intervient après « le rapport des dernières missions d’écoute, menées à travers le pays, ainsi qu’aux résultats de l’évaluation du cadre de performance des structures et des responsables du parti ».

"Toutes les dispositions relatives à la décision N°004-07-12-19/PR/CBG/COJEP portant nomination des membres du conseil exécutif national et à celle portant nomination des membres du cabinet du Président du parti sont abrogées (...) Le Secrétaire Général du parti est chargé de l’exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature et qui sera publiée partout où besoin sera", indique Charles Blé Goudé.

Le président du COJEP annonce qu'un comité restreint chargé de la gestion des affaires courantes, sera mis en place très prochainement. Même s'il ne donne pas les raisons profondes de cette dissolution du bureau, on peut aisément penser que cette décision est consécutive aux derniers développements de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, marquée par les préparatifs des élections législatives du 06 mars 2021.

Récemment, Charles Blé Goudé annonçait la suspension de la participation du COJEP aux activités de la coalition des plateformes politiques de l’opposition dont sont membres EDS de Laurent Gbagbo et la CDRP d’ Henri Konan Bédié. Il dénonçait ainsi « la guerre de positionnement et la logique de domination » qui ont guidé les discussions en vue des prochaines élections législatives. Charles Blé Goudé n'a certes pas lancé d'appel au boycott du scrutin législatif à venir mais n'a pas non plus donné de consignes fermes pour la participation ou non de son parti. Ce qui a laissé le libre choix à certains de ses très proches collaborateurs comme Blé Sépé, vice-président national du COJEP, de se déclarer candidats en certains endroits. Est-ce ce qui a fait fâcher l'ancien ministre de la Jeunesse? Rien n'est moins sûr!