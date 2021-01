Crime rituel : Un homme égorge sa sœur pour devenir riche

La ville d' Agnibilékrou est secouée par un crime rituel qui donne froid dans le dos. Selon une information rapportée par le site Abengouroujetaime, un homme a égorgé sa sœur cadette pour devenir riche. Les faits se sont déroulés dans la sous-préfecture de Damé courant janvier 2021.

Agnibilékrou : Il avoue avoir tué sa sœur dans un crime rituel

Le nommé Pascal a toujours nourri le désir de devenir l'homme le plus important de la région de Damé (région située dans la localité d'Agnibilékrou) grâce à sa richesse. Cet éleveur de volaille est convaincu que son activité ne peut pas lui donner l'opportunité d'amasser de la fortune.

Plus le temps s'écoule et plus Pascal ne supporte pas la pauvreté. Il caresse le doux rêve de devenir riche. En décembre 2020, précise notre source, un marabout s'installe à Kotokossou, à quelques kilomètres de la sous-préfecture de Damé.

L'arrivée de ce charlatan dans la région donne des idées à Pascal. Ainsi le 4 janvier 2021, l'éléveur de volaille se dépêche de prendre rendez-vous avec l'homme mystique. Auprès du marabout, l'individu lui fait comprendre qu'il veut posséder une très grande fortune.

Le charlatan confie à Pascal que l'unique moyen pour lui de devenir riche est de se soumettre à un crime rituel. Déterminé à être un homme puissant, l'éleveur de volaille accepte la proposition. D'ailleurs, il a déjà choisi sa victime qui n'est autre sa sœur cadette.

Le plan macabre de Pascal consiste à donner un rendez-vous à sa sœur cadette dans la ferme où il exerce, sous prétexte qu'il va lui remettre de l'argent pour son fonds de commerce. Une fois à la ferme, il la tue, l'égorge et lui ôte la langue.

Réfugié au Ghana voisin, le meurtrier ne peut supporter le poids de ce crime rituel. Notre source indique qu'il s'est rendu aux forces de l'ordre et a avoué son crime.

