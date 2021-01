CHAN 2020 - quarts de finale: Tout le programme de la compétition

CHAN 2020 - Deux jours après la fin de la phase de groupes, les quarts de finale du CHAN 2020 débutent ce samedi 30 janvier 2021, quatre belles rencontres sont au programme qui vont tenir en haleine le continent africain.

Quarts de finale CHAN 2020: Coup d’envoi à 20h heure locale et France (Cameroun - RDC)

Arrivé en tête du groupe A devant l’hôte camerounais, le Mali ouvre le bal face au Congo. Les Aigles locaux devront assumer leur statut de favoris face à des Diables Rouges mal entrés dans la compétition mais qui se sont invités en quart en renvoyant à la maison un gros morceau, la Libye (1-0), rapporte afrik-foot.com.

Dimanche, le Maroc, tenant du titre, poursuivra la défense de sa couronne en affrontant la Zambie. Après avoir terminé en tête du groupe C et enfin retrouvé leur force de frappe offensive contre l’Ouganda (5-2), les Lions de l’Atlas locaux devront tenir leur rang face à un adversaire éliminé à ce stade de la compétition lors des deux dernières éditions. Enfin, le dernier quart opposera la Guinée, qui a démarré fort dans le tournoi avant de se qualifier sur le fil, au Rwanda, qualifié de dernière minute après son succès renversant face au Togo (3-2). A noter qu’à l’instar de la phase de groupes, ces quarts se dérouleront tous en présence de public (25% de la capacité de chaque stade a été autorisée) et marqueront l’entrée en service de la VAR.

CHAN 2020 : Le programme des quarts de finale (heure locale et française, soit GMT +1)

Samedi 30 janvier

17h, Mali-Congo, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé

20h, RD Congo-Cameroun, au Stade Japoma de Douala

Dimanche 31 janvier

17h, Maroc-Zambie, au Stade de la Réunification de Douala

20h, Guinée-Rwanda, au Stade de Limbé

Grosse polémique à quelques heures du quart de finale du CHAN 2020

A la veille du match, les Léopards A’ ont en appris de la part des hôtes camerounais que 13 nouveaux membres de leur délégation ont été testés positifs et ne pourront par conséquent pas participer au match ! Abasourdis, les Congolais contestent ces résultats et accusent leur adversaire d’avoir faussé ces tests.

Une requête acceptée par le comité d’urgence de la CAF qui a donné l’ordre d’effectuer d’autres tests, dans un laboratoire différent, dans la soirée de vendredi.