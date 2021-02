Vitale tourne la page Bamba Ami Sarah et Souleymane Kamagaté

Vitale et son Mari à Life Tv - L’artiste ivoirienne Vitale s’est mariée à Momo Wang, mais très peu de personnes croyaient à une idylle entre la chanteuse du coupé décalé et son nouvel amoureux. Ce jeudi midi, les deux tourtereaux ont fermé la bouche des incrédules en se livrant publiquement à un baiser des plus langoureux jamais vu en direct sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire.

Vitale et son mari répliquent-ils par le mariage à Bamba Ami Sarah et Souleymane Kamagaté?

French kiss, l’image déchire, les gestes donnent à frissonner, les téléspectateurs de Life Tv sont totalement bouche-bée. Arrêtés au centre même du plateau devant un Willy Dombo ébahi par le spectacle, Vitale et son nouveau fiancé s'embrassent avec tendresse et délicatesse comme dans un feuilleton de Novelas.

Dans une robe à moitié moulante et tenant dans les deux bras, la tête de son partenaire, la chanteuse visiblement très amoureuse de ce bel homme aux dreadlock colorés, Vitale glisse une langue qui fait réagir automatiquement le jeune homme sous les crépitements des flashes des photographes de Life Tv.

La scène de deux minutes qui rappelle un baiser de Lionel Messi et son amour d’enfance Antonella Roccuzzo, se passe à la demande du talentueux animateur Willy Dombo qui a entretenu le couple pour en savoir un peu plus sur l’officialisation subite de leur liaison.

Pour Jojo l’africain, “Vitale ne s’est pas marié, c’est une mise en scène" pour son futur single qui va faire plus d’un million de vues sur Youtube”, estime l'influenceur ivoirien. Et d’ajouter: “Quand elle va poster la vidéo, elle va écrire “voici la vidéo de mon mariage”, a-t-il ajouté.

Eh bien non! A en croire Vitale et son mari, leur relation amoureuse dure depuis deux ans. Le couple qui se dit chrétien, pour convaincre, dira "peut être qu’on va aller prendre un matelas ici pour…”, a affirmé Dr Wang.

Mais la chanteuse n'hésite pas pourtant à reconnaître que c’est elle l’initiatrice de tous les tapages médiatiques actuels avec plusieurs apparitions sur internet, les antennes radio et autres chaines de télévision ivoirienne.

“C’est moi qui suis en train de l'exposer actuellement. Il n’aime pas apparaître. Je lui ai dit que c’est ainsi quand on cherche une femme de coupé décalé”, fait savoir Vitale. Les nouveaux époux souhaitent avoir 2 enfants, selon Nadège Bomisso connue sous le nom de Vitale mais 8 (4 garçons et 4 filles) comme le veut son mari.

Pour de nombreux internautes, Vitale aurait décidé de tourner la page Bamba Ami Sarah et Souleymane Kamagaté, par ce mariage précipité. En effet, Vitale et son ex-petit ami, Souleymane Kamagate, marié désormais à la chanteuse Bamba Ami Sarah, se sont livrés à un véritable déballage sur leur liaison, il y a quelques mois. Une polémique qui a fini par exacerber la toile.

“Le spectacle que vous nous servez sur la toile n’est pas édifiant. Car la Côte d’ivoire sort d’une période difficile et très stressante. Elle n’a donc pas besoin de ça actuellement. Enlevez le nom de Dieu dans vos histoires qui vont en dessous de la ceinture. Vous êtes des personnages publics. Donc ne vous étonnez pas de voir des bandits de grands chemins, des sorciers imiter ce que vous faites. Utiliser la Bible et le Coran pour aussi jurer. Épargnez Dieu dans votre affaire de sexe”, avait fait savoir le célèbre pasteur Camille Makosso.