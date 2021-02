Candidature d'Anouma : ADO dépêche Danho Paulin auprès de Kaboré

Les autorités ivoiriennes sont pleinement engagées à faire de Jacques Anouma, le prochain président de la CAF. C'est dans cette optique qu'Alassane Ouattara a dépêché Danho Paulin Claude auprès de Roch Kaboré dans le cadre des campagnes pour ce scrutin.

Roch Kaboré assure son soutien à la candidature Jacques Anouma

La candidature de Jacques Anouma à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) a été validée par les instances de l'instance suprême du football africain. Aussi, les autorités ivoiriennes ont-elles décidé de se lancer corps et âme dans la réalisation du projet de leur compatriote.

Danho Paulin Claude, ministre ivoirien des Sports, s'est à cet effet lancé à l'assaut des 54 fédérations africaines pour récolter le maximum de soutien à la candidature de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Après de nombreuses tournées sur le continent, c'est à Ouagadougou que l'émissaire d'Alassane Ouattara a déposé ses valises pour y rencontrer le Président Roch Marc Christian Kaboré.

L'entretien qui s'est déroulé à Kosyam, palais présidentiel du pays des hommes intègres, ce jeudi, était empreint d'une ambiance conviviale et fraternelle. Et ce, d'autant plus que les présidents ivoirien et burkinabè entretiennent d'excellents rapports diplomatiques.

C'est donc à juste titre qu'à la suite de ces échanges, le président Kaboré a posté ce tweet, rendant ainsi fructueux le séjour de l'émissaire du Président Ouattara à Ouagadougou. « J'ai reçu ce matin, un envoyé spécial de mon homologue Alassane Ouattara, Paulin Danho, ministre des Sports, est venu solliciter notre soutien à la candidature Jacques Anouma à la tête de CAF. Je l'ai assuré de notre soutien au nom des liens d’amitié entre nos deux pays », a tweeté le chef de l'État burkinabè.

« La Côte d’Ivoire entière marque son soutien pour la victoire de Jacques Anouma », avait rassuré le ministre des Sports.

A noter que l'élection à la présidence de la CAF se tiendra le 12 mars prochain.