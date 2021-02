Grogne à l'ONECI : Des agents enrôleurs appellent Ouattara au secours

Les agents enrôleurs de l'ONECI sont vent debout contre leur hiérarchie. C'est le moins que l'on puisse dire après quelques récriminations de ceux qui sont chargés d'établir de nouvelles cartes nationales d'identité pour les citoyens ivoiriens.

Des bruits de couloir s'élèvent de l'Office National de l'État Civil et de l'Identification (ONECI) ces derniers temps. Et pour cause, 244 agents contractuels, dans une situation sociale quelque peu inconfortable, ont décidé de saisir les autorités gouvernementales afin de dénoncer les agissements de leur Directeur général, Kafana Sitionni, qui, au lieu de leur renouveler leur CDD, ou de muer leur contrat en CDI, tente, selon eux, de trouver une échappatoire pour les virer de l'ONECI.

Et pourtant, indiquent les agents mécontents, de nouveaux employés sont recrutés « par copinage » à l'ONECI. C'est donc cette situation qu'ils dénoncent à travers la saisine de diverses autorités gouvernementales par divers courriers.

"Face à une telle injustice, les agents que nous sommes sollicitent l'intervention des autorités compétentes afin de régler cette situation qui met déjà des pères et mères de famille outillés et qualifiés pour les opérations d'enrôlement et d'identification au chômage », peut-on lire dans leurs missives.