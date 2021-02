Après Fologo, Tia Koné, ancien Président de la Cour suprême, décédé

La Côte d'Ivoire n'a pas encore fini de pleurer l'un de ses illustres fils, que la nouvelle d'un autre décès vient déchirer le ciel ivoirien. Tia Koné, ancien Président de la Cour suprême a tiré sa révérence, apprend-on de sources proches de la famille.

Décès de Tia Koné, les larmes de Mabri Toikeusse

L'année 2020 a connu la disparition de nombreuses personnalités ivoiriennes. Charles Koffi Diby, Imam Cheick Boikary Fofana, Monseigneur Pierre-Marie Coty, Marcel Zadi Kessi, Augustin Sidy Diallo, pour ne citer que ceux-là.

La Côte d'Ivoire croyait définitivement tourner cette page macabre avec la venue de la nouvelle année 2021, que nenni.

D'illustres personnalités ivoiriennes sont passées de vie à trépas en l'espace de quelques jours. Après l'annonce du décès du père du sursaut national, Laurent Dona Fologo, ancien président du Conseil économique et social et disciple de Félix Houphouët-Boigny en ce début du mois de février 2021, c'est un autre ancien président d'institution qui passe dans l'immortalité.

Tia Koné est en effet décédé, ce mardi 9 février 2021. Information confirmée par Albert Toikeusse Mabri, président du Conseil régional du Tonkpi.

Dans un message publié sur sa page Facebook, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué : « J'ai appris avec beaucoup de tristesse le décès du Président Tia KONE ».

Le Président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) pleure par ailleurs d'autres proches, notamment « Madame Solange Woi Messé », l'épouse de l'un de ses proches collaborateurs.

Puis, il ajoute : « Puisse Dieu accepter leurs âmes et consoler leurs familles, Madame Lucienne Tia et le Doyen Alphonse Woi Messe en particulier. Condoléances à la Sous-préfecture de Gbangbegouine, au pays Toura, à Biankouma et à la grande région du Tonkpi. »

A noter que Tia Koné avait quitté l'UDPCI pour créer l'Union pour la défense républicaine (UDR), son propre parti politique.