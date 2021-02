Qui est Adji Sarr, la masseuse qui veut faire tomber l'opposant Sonko

Adji Sarr, masseuse, accuse de viol le controversé député Ousmane Sonko. Un scenario digne du feuilleton "DSK” où la belleNafissatou Diallo réussit à terraser le goliathe Dominique Strauss-Kahn. Une plongée à Pikine révèle des pans d’une vie tumultueuse

Connaissance avec Adji Sarr, la Nafissatou Diallo de Dakar

L’Affaire Sonko ou encore le scandale de «Sweet Beauté» est connu de toute l’Afrique depuis le jour où Adji Sarr a décidé de porter des accusations contre le téméraire opposant sénégalais Ousmane Sonko pour “viols répétitifs et menaces de mort”.

Une enquête de L’Obs et plusieurs autres médias, révèle une Adji Sarr, très instable et éduquée par plusieurs familles, après la mort de sa mère, cantatrice de l’arène. ”Têtue, bagarreuse, elle n’hésitait pas à faire le mur chaque fois qu’elle était punie”, souffle-t-on à L’Obs dans l’une des familles l’ayant accueillie.

Dji Raby Sarr pour les intimes ou encore Adi Raby, est originaire de Diamniadio, un village limitrophe des Îles du Saloum, juste après Foundiougne (c’est une ville de l’ouest du Sénégal, située dans le Sine-Saloum) où habite son père. Elle a grandi et a commencé ses études dans la commune de Djirnda. Sa maman était basée au village de Maya, à peu près dans la même localité.

C’est à l’âge de 7 ans que Adji Raby a perdu sa maman, une cantatrice sérère qui accompagnait Faya Mbodj, digne héritière de la célèbre Khady Diouf Yerwago, auteure du tube « Diofior Arrondissement ». C’est ainsi qu’elle est passée entre les mains de plusieurs tutrices entre Djirnda, Diamniadio, Djiffer, Ndangane Sambou jusqu’à Dakar.

L’adage Wolof qui prétend que la bonne réputation d’une personne est d’abord certifiée par ses parents et proches, porterait beaucoup préjudice à Adji Raby Sarr. En effet, l’accusatrice de Ousmane Sonko n’a pas bonne presse auprès des siens.

Ses cousins, son amie proches avec qui elle a échangé des messages dernièrement, ses anciens camarades de classe avec qui PressAfrik a échangé, sont tous unanimes au sujet de la masseuse la plus célèbre du pays. Une fille facile qui n’a jamais hésité à trahir les copains avec qui elle était en couple pour tirer un profit matériel chez d’autres hommes.

« Déjà à l’époque, en classe de 5e au Collège de Djirnda, Adji Sarr était belle, charmante, sexy. Mais elle était infidèle, sortait avec plusieurs hommes et totalement hors du contrôle de sa tutrice. Elle avait un faible pour les beaux gosses et l’argent« , confie cet ancien camarade de classe de celle qui accuse Sonko de l’avoir plusieurs fois violée et aussi menacée de mort.

Selon ce dernier, Adji a quitté l’école en classe de 3e alors qu’elle n’avait même pas terminé l’année. “On ne veut pas la traîner dans la boue, surtout maintenant qu’elle a des problèmes, mais il faut retenir qu’Adji n’est pas une sainte”, confie une connaissance.

Les aveux du mari de la propriétaire de «Sweet Beauté» et de la 2e masseuse sonnent comme un désaveu pour Adji Sarr et sa suite qui porte sa plainte au sommet de la République du Sénégal. L’époux de la propriétaire du salon de massage "Sweet Beauté" a été auditionné par les enquêteurs de la Section de Recherches.

Sur les faits présumés de viol, il a confié aux gendarmes, dans des propos repris par L'Observateur, qu’il était dans la maison pendant la séance de massage. Mais, précise-t-il, il n’a rien entendu qui pourrait expliquer qu’une personne se faisait violer à quelques mètres.

Même son de cloche chez la deuxième masseuse, Mama Bâ, qui a aussi été auditionnée par les pandores. Elle a confié qu’elle n’a pas entendu de cri ni d’appel au secours d’Adji Sarr, l’accusatrice de Sonko. Sur les présumés faits de viol, elle soutient qu’elle n’en sait rien.

Adji Sarr injoignable et disparue de toutes les plateformes et réseaux sociaux

Un de ses parentes habitant à Pikine Guinaw rails et chez qui Adji Sarr a logé pendant trois mois, durant son premier séjour dans la capitale sénégalaise, est revenue sur son profil et le parcours de l’accusatrice de Sonko. Dans cet élément audio, elle fait l’historique de cette dernière depuis sa naissance.

Disparue de toutes les plateformes en ligne et injoignable sur ses numéros personnels depuis l’éclatement de l’affaire samedi, Adji Raby Sarr est une parfaite inconnue du public sénégalais. Si tout le monde cherche à mettre un visage sur celle qui a plongé le pays dans une instabilité politico-sociale, PressAfrik a mieux. Des photos et même la voix de la demoiselle. Dans cet élément audio de quelques secondes, envoyé à une de ses amies proches, elle se lâche et invite cette dernière à déblatérer.

Un joli feuilleton qui n’est pas loin de se répéter à Abidjan qui devrait bien s’en inspirer.

A bon entendeur...