Technologie : Bientôt une journée dédiée à l' intelligence artificielle

À l'initiative du Groupe école ASP, une journée dédiée à l'intelligence artificielle (IA) est prévue le samedi 13 mars 2021, à Abidjan. Le thème retenu est "Enjeux économiques, culturels et éducatifs de l’Intelligence artificielle en Afrique Noire".

Des experts réunis autour de l' intelligence artificielle

"Enjeux économiques, culturels et éducatifs de l’ Intelligence artificielle en Afrique Noire". Tel est le thème retenu pour la journée de l' intelligence artificielle qui se tiendra le samedi 13 mars 2021 à Abidjan. Les initiateurs de l'évènement sont partis du constat selon lequel de nombreuses opportunités économiques se créent, ouvrant de nouvelles perspectives d’emplois et d’amélioration du niveau de vie global. Pour eux, il est important de savoir comment l’Afrique, particulièrement la Côte d’Ivoire, se prépare face à cette autre révolution et aux différents enjeux sociaux de l' intelligence artificielle.

Cette préoccupation sera au centre à Abidjan d'échanges entre, d'une part, des experts informaticiens, statisticiens et mathématiciens et d'autre part d'étudiants. Une opportunité pour les participants de découvrir ce que l' intelligence artificielle permet de réaliser. "L’IA étant une technologie qui va transformer en profondeur nos modes de vies et de travail, il importe de prendre en considération le paradigme africain des sciences et techniques dans nos formations pour se préparer au mieux à ces changements", confient les organisateurs soucieux de développer un système d' intelligence artificielle en Côte d'Ivoire.

En effet, la Chine n'a pas hésité à faire appel à l' intelligence artificielle dans l'adoption de nouvelles technologies en les soumettant aux normes culturelles locales différentes des normes occidentales. Ce pays a réussi à créer de très importantes quantités de données accessibles de manière continue grâce à des sources qui se multiplient davantage. Aujourd'hui, la Chine est un sérieux challenger des États-Unis dans le domaine de l'intelligence.

Pour permettre à la Côte d’Ivoire d'entrer dans l'intelligence afin de ne pas rater ce virage du développement, le Groupe école ASP s'engage à fournir des formations dans les data-sciences destinées aux étudiants et aux acteurs du monde du travail dans une perspective de développement de solutions adaptées à l’Afrique.

Il faut savoir qu'au cours de ladite journée, il y aura la présentation des formations d’Ingénieur en Intelligence artificielle et Big data (IANDA), d’Ingénieur Statisticien-Informaticien et d’Ingénieur en Monétique et Finances publiques ainsi que la présentation des structures partenaires et l’organisation d’un Panel d’Experts.

Cet évènement qui aura lieu au sein du Groupe école ASP sis à Cocody-Angré vise, in fine, à faire davantage connaître les formations innovantes de cette grande école, leurs spécificités ainsi que les opportunités liées à ces formations innovantes.