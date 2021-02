People: Tout sur la robe sexy d'Emma Lohoues qui dérange la toile

Une robe de la belle actrice ivoirienne Emma Lohoues, suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux depuis le dimanche 21 février 2021.

Critiquée pour ses tenues sexy, Emma Lohoues ''pas là pour plaire''

La jeune et belle actrice ivoirienne Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, l'actrice lance par moments des castings afin de recruter de jeunes filles à qui elle offre du boulot.

Dans une récente sortie sur la toile, Emma Lohoues exhortait la gent féminine à travailler pour se faire une place au soleil. ''Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts ; j'ai eu à être insultée par des patrons...Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait...Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage ; d'échec en échec, on finit par réussir'', a-t-elle conseillé.

Après avoir passé de belles vacances du côté de Zanzibar en Tanzanie, Emma Lolo est de retour en Côte d'Ivoire. A peine de retour à Abidjan, que l'actrice ivoirienne est de nouveau au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux. Tout est parti en effet, d'une photo publiée sur sa page Facebook, dimanche, dans laquelle on aperçoit l'actrice vêtue d'une magnifique robe laissant entrevoir une partie de sa belle poitrine dont les seins, tous aussi arrondis que le postérieur de l'actrice, ne laissent personne indifférent. ''Petit piment jaune.....Aaassshhhh'', tel est le message qui accompagnait l'image de l'influenceuse.

De quoi susciter les réactions des internautes dont certains trouvent la robe trop sexy. ''C'est pas un bon exemple pour la jeunesse; elle doit bien s'habiller parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui la prennent pour modèle'', a commenté un internaute.

De son côté, Emma Lohoues semble n'accorder aucun interêt aux critiques à son encontre. Elle a même posté une autre photo d'elle, dimanche soir, toujours dans la même robe, avec en commentaire: ''Pas là pour plaire''.