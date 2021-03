Décès d'Hamed Bakayoko: Ce que Bédié a fait au domicile du défunt

Une délégation du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) conduite par son président Henri Konan Bédié, a présenté, mardi, ses condoléances à la famille de feu Hamed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien décédé le 10 mars dernier en Allemagne, des suites d’un cancer fulgurant.

Bédié veut prendre toute sa place dans les obsèques de son "fils" Hamed Bakayoko

Le couple Henri Konan Bédié et la direction du PDCI-RDA, son parti, étaient mardi 16 mars 2021, aux côtés de la famille de feu Hamed Bakayoko, le chef du gouvernement ivoirien, décédé la semaine dernière. L’ancien président ivoirien et la forte délégation qui l’accompagnait, ont, à l’occasion, exprimé leurs compassions à la famille de l’illustre disparu. C’est au secrétaire exécutif en chef du parti septuagénaire, l’ancien ministre de la Santé Maurice Kakou Guikahué, qu’est revenu l’honneur de parler au nom de toute la délégation du parti démocratique de Côte d’Ivoire, lors des échanges de civilités avec la famille éplorée.

« (…) L’atmosphère est lourde en ce moment avec cette perte que la Côte d’Ivoire vient de connaître. La Côte d’Ivoire est en deuil et le président Henri Konan Bédié est également en deuil. Sa famille biologique et sa famille politique sont venues présenter en son nom et celui du PDCI-RDA, leurs sincères condoléances. Le président Bédié et le PDCI-RDA sont peinés pour le rôle important que jouait le Premier ministre Hamed Bakayoko. Nous le regrettons sincèrement », a traduit le N°2 du vieux parti.

« Sachez que le Président Bédié a perdu un fils, le Premier ministre Hamed Bakayoko, et il entend prendre sa part dans ses funérailles », a ensuite ajouté le secrétaire exécutif en Chef. Une annonce qui s'inscrit sans doute dans le processus de décrispation du climat socio-politique, d’autant plus que Henri Konan Bédié et le reste de l’opposition étaient restés loin de l’organisation des obsèques du prédécesseur de feu Hamed Bakayoko, l’ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé peu avant la présidentielle d'otcobre 2020, des suites d’un arrêt cardiaque.

Dans le livre officiel de présentation des condoléances, l’allié politique de Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), a réitéré le message de compassion qu’il avait adressé à la famille éplorée aux premières heures de l’annonce du décès de ce pilier du régime Ouattara. Pour Bédié, feu Hamed Bakayoko reste « un homme de dialogue et de compromis ».

« Nous venons de perdre, dans la disparition du Premier ministre Hamed Bakayoko, un digne fils de la nation ivoirienne, un homme de dialogue et de compromis. Nos sincères condoléances à la famille biologique et à tous les Ivoiriens », a écrit le président du PDCI-RDA.

Chef du gouvernement ivoirien, Hamed Bakayoko, 56 ans, est décédé à Fribourg le mercredi 10 mars 2021, des suites d’un cancer fulgurant. Il fut le principal artisan du dialogue politique initié en décembre 2020, qui a permis à la Côte d’Ivoire de renouer avec la stabilité, peu après les violences de la crise électorale de la présidentielle d’octobre 2020.