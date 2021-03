Vol dans le Spa d' Emma Lohoues, la star obligée de rembourser

La belle actrice ivoirienne Emma Lohoues a été confrontée à un cas de vol dans son Spa. Ce qu’il s’est passé.

Emma Lohoues: ‘’Je suis choquée. Vous voulez rendre les gens méchants''

Emma Lohoues est de nouveau confrontée à un autre problème dans son Spa. Dans une vidéo postée très tard dans la nuit du mardi 16 mars 2021, la jeune business-woman affirme avoir été confrontée à un cas de vol au sein de son entreprise. ‘’Je n’étais pas présente au Spa cet après-midi et il y a mon assistant qui m’appelle… Il me dit qu’il y a une dame et son chéri qui sont venus au Spa, qui étaient très satisfaits des prestations, mais la dame dit avoir perdu 200 euros …‘’, a indiqué Emma Lolo.

Puis d’ajouter: ‘’ J’ai fait appel à la gendarmerie... Les gendarmes ont interrogé les 15 personnes de mon personnel; et il se trouve que tout le monde a nié. Ensuite, on se met à regarder les caméras et on se rend compte que parmi toutes celles qui ont nié, il y a une qui est rentrée dans les vestiaires pendant que la cliente était couchée dans la salle de massage. On s’est tout de suite rendu compte qu’il s’agissait d’un vol. Elle a été renvoyée; elle est même partie avec la gendarmerie, et nous avons remboursé le couple qui a été volé", a-t-elle relaté.

Poursuivant, Emma Lohoues dit être choquée par le comportement de cette jeune fille à qui elle a tendu la main. ‘’Je ne comprends pas comment on peut agir ainsi … J’avais déjà mon équipe, et la fille est apparue un matin, me disant qu’elle veut travailler. Je ne comprends pas comment on peut dire qu’on veut travailler et agir de la sorte. Je suis choquée. Vous voulez rendre les gens méchants; vous ne voulez plus qu’on aide les gens. Ce n’est vraiment pas gentil‘’, a soutenu l'ex copine de feu Dj Arafat.