Barça perd 1.3 milliard à cause de Luis Suarez et de l'Atlético

L'élimination de Luis Suarez et de l'Atlético par Chelsea en Ligue des champions, fait perdre 2 millions d'euros au Barça. Mercredi soir, le FC Barcelone voulait voir l'Atlético de Madrid en quart de finale pour rafler un bonus sur son ancien attaquant.

Luis Suarez: Un bonus de 1,3 milliard de FCFA ( deux millions d’euros ) si l'Atlético en quarts de finale de la LDC

Malheureusement, les Colchoneros n’ont pas réussi à se défaire des Blues à Stamford Bridge et sont donc éliminés de la Ligue des Champions en huitièmes de finale. Une opération qui ne devrait pas faire les affaires du FC Barcelone.

S’élevant à 5 millions d’euros, le transfert de Luis Suárez, l’été dernier, du FC Barcelone à l’Atlético Madrid, contenait 3 clauses pouvant faire bénéficier au Barça de 2 millions d’euros dans chacune. L’une d’entre elles s’est envolée jeudi soir.

Si la première d’entre elles a été confirmée suite à la participation de Suárez à 20 matchs avec les Colchoneros, la seconde n’a pas été validée. En effet, Barcelone devait voir l’Atlético se qualifier pour les quarts de finale de la C1 afin de toucher 2 millions d’euros supplémentaires.

La troisième et dernière clause est similaire à la seconde mais pour la saison 2021-2022. Il faudra encore patienter pour voir le Barça, peut-être, toucher des liquidités supplémentaires grâce à ce transfert.

Depuis qu'il a été poussé vers la sortie par le Barça, El Pistolero fait les beaux jours de l'Atlético de Madrid en course pour le titre. Certains supporters du FC Barcelone, se demandent comment les Blaugranas ont pu vendre Luis Suarez (33 ans) à un concurrent direct, l’Atlético de Madrid, pour quelques millions.

Poussé vers la sortie par l’ancien président Josep Maria Bartomeu, l’Uruguayen a été prié de plier bagage. Si le besoin des Catalans d’économiser de gros salaires, s’entendait au vu des finances actuelles, la façon de faire a fortement déplu. Surtout au principal concerné.

Enrique Cerezo et Diego Simeone se frottent les mains, car six ans après, le club madrilène n’a jamais été aussi bien placé pour remporter le onzième titre de champion d’Espagne de son histoire. Et ça, l'Atlético le doit en grande partie au Pistolero.

Tirage au sort de la Ligue des champions ce vendredi

Mercredi soir, alors que l'issue de l'affrontement entre le Bayern Munich et la Lazio Rome, ne faisait guère de doutes, l'Atlético Madrid a subi la loi de Chelsea dans l'autre point fort de la soirée. Face aux hommes de Thomas Tuchel, les Colchoneros n'ont jamais paru en position de renverser la vapeur. Ce raté de l'Atlético a conduit Diego Simeone à prendre des décisions radicales en cours de match.

Avant même l'heure de jeu, El Cholo a sorti Luis Suarez, en difficulté depuis le début de la rencontre, pour faire entrer Correa. Le tirage au sort de la Ligue des champions a lieu ce vendredi 19 mars au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, à 12h00 CET. Et ce, après la fin des huitièmes de finale de l'Europa League, qui auront lieu jeudi.

Les huit équipes étant désormais confirmées, chacune saura décider qui se fera face et qui jouera à domicile en premier. La composition pour les quarts de finale de l'UEFA Champions League 2020/21 est désormais complète : Borussia Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Porto, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich.