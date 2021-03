Aboisso: L'état de droit bafoué par le RHDP, le Maire va saisir la justice

Jérémie N’gouan, maire de la ville d’ Aboisso, dans l’est de la Côte d’Ivoire, entend donner une suite judiciaire aux incidents survenus, lundi, dans les locaux de la mairie, après la destruction d’une stèle construite sans autorisation, à l'effigie du RHDP, parti dirigé par le président Alassane Ouattara.

Assaut sur la mairie d' Aboisso : Le maire N'Gouan Jérémie annonce des actions judiciaires contre les responsables

Le calme est revenu dans la ville d’Aboisso après les violents évènements survenus, lundi, dans les locaux de la mairie. De jeunes manifestants en colère avaient pris d’assaut la mairie après la destruction d’une stèle érigée à l’effigie du président Alassane Ouattara et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Sur cette stèle, l’inscription suivante: « Ici Sokoura, c’est RHDP»

« C’est pour crier notre raz-le-bol que tous les jeunes RHDP de la commune d’Aboisso ont convergé sur la mairie d’ Aboisso, pour venir crier leur colère contre le maire pour l’acte posé », a expliqué Cissé Losseni, président de la Jeunesse RHDP d’ Aboisso-Commune.

Sauf que la bruyante manifestation qui s’est muée en actes de vandalisme, a causé d’importants dégâts matériels. Des vitres du bâtiment et celles de plusieurs véhicules dont celui du deuxième adjoint au maire, ont volé en éclats.

Une situation que le maire PDCI-RDA, Jérémie N’Gouan, et la municipalité d’ Aboisso n’entendent pas laisser impunie. «Nous allons suivre la procédure pour porter plainte », a annoncé le premier magistrat de la commune.

Le Maire relève que la stèle en question avait été construite illégallement sur un espace public, sans au préalable avoir reçu l’ autorisation de la municipalité.

« C’est un domaine public; il faut une procédure. D’abord, une autorisation. Vous demandez autorisation au maire et le maire vous donne cette autorisation, sinon impossible de le faire », a-t-il fait savoir.

Selon N’Gouan Jérémie, la destruction de l’édifice a été faite sur instructions du Préfet de région. « Le préfet a donné l’ordre de détruire cette stèle sur laquelle était inscrit: ‘’Ici, Sokoura c’est RHDP’’. On ne peut pas ériger une pancarte avec l’inscription: ''Ici, c'est RHDP''. Ce qui ne se fait pas dans un état de droit», s'insurge-t-il.

"Les gens ont commis une erreur que nous voulons corriger. Lorsqu’on l’a fait, nous avons été attaqués. La mairie a été attaquée si bien que des agents de la mairie ont été blessés; la mairie saccagée et la vitre du véhicule du 2e adjoint au maire, endommagée », s’est indigné le maire d’ Aboisso.

« Sommes-nous dans quel pays ? On ne peut pas se permettre ce genre d’initiatives. La mairie a agi sur ordonnance de l’autorité représentant le président Alassane Ouattara à Aboisso, c’est-à-dire, le préfet. Et surtout, quand on est responsable et au pouvoir, il faut s’abstenir de poser des actes illégaux et éviter de jouer avec le feu. Un quartier ne peut appartenir à un parti politique. Aboisso est une région paisible où le vivre ensemble est toujours respecté (....) », a, pour sa part, dénoncé, tout furieux, Kassoum S., militant du RHDP, resté lucide.