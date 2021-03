Vendeuse de charbon, comment Makosso Louise est devenue Lolo Beauté

Dans une interview vidéo accordée à actupeople, la blogueuse Makosso Louise alias Lolo Beauté a expliqué ses débuts dans l’entreprenariat.

Lolo Beauté raconte ses débuts dans l’entreprenariat: "Une amie m’avait lancé un sort"

La sœur cadette du pasteur Makosso Camille, Lolo Beauté, fait partie des influenceuses les plus suivies en Côte d’Ivoire. Véritable businesswoman, la jeune dame fait la navette entre la Côte d’Ivoire et la France.

Elle disposerait aujourd’hui d’au moins 150 000 mille euros (soit 100 millions de Fcfa) dans son compte bancaire. C’est en tout cas, ce qu’elle a confié dans une interview accordée récemment à actupeople.

Cependant, les choses n’ont pas été aussi faciles pour Lolo Beauté qui a expliqué son parcours. ‘’Quand j’ai fini ma formation, je ne trouvais pas de moyens pour faire mon institut de beauté, donc j’ai ouvert un coin où je vendais du charbon et je gérais une cabine… Un monsieur qui a apprécié mon courage, m’a donné 50.000 Fcfa pour renforcer mon activité… Je vais ensuite dans une industrie de la place pour acheter des produits… et on me dit qu’il faut un capital assez élévé … A force d’insister, ils m’ont prêté une marchandise de 150.000 Fcfa et c'est là que tout a commencé. Petit à petit, j’ai réussi à rembourser mon crédit …et je suis ensuite venue en France jusqu’à ce que je devienne la Lolo Beauté d’aujourd’hui‘’, a-t-elle expliqué.

Poursuivant, Lolo Beauté a fait savoir qu'il y a quelques années, elle avait été envoûtée par une amie, jalouse de son succès.

‘’J’ai ouvert ma première boutique aux 2 Plateaux, en collaboration avec une amie avec qui je ne suis plus en contact parce qu’elle m’avait lancé un sort. Du jour au lendemain, je me réveille avec une douleur au bras droit. Je sentais les nerfs qui me faisaient très mal… Il y avait une fille burkinabé qui travaillait avec nous, elle m’a approchée pour me dire qu’elle a entendu mon amie et sa mère comploter des choses malsaines contre moi. Et c’est ainsi que j’ai quitté les lieux… Voilà pourquoi, aujourd’hui, je n’ai pas d’amies‘’, a temoigné Lolo Beauté.