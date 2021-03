Titrologie du 25 Mars 2021 : « Ouattara dissout le gouvernement »

La Titrologie du 25 Mars 2021 s'ouvre sur le procès de l'ex-chef de guerre, Amadé Oueremi, accusé d'avoir commis des exactions dans l'Ouest ivoirien. Le Président ivoirien, Alassane Ouattara vient par ailleurs de dissoudre le gouvernement de Côté d'Ivoire pour en nommer un nouveau.

Titrologie du 25 Mars 2021 : Amadé Oueremi « Ce qui doit m'arriver, m'arrivera »

Le Gouvernement ivoirien a tenu son premier Conseil des ministres après le décès du Premier ministre, chef du Gouvernement, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. À cette occasion, d'importantes décisions ont été prises par le Président ivoirien, Alassane Ouattara. Le quotidien gouvernemental ouvre d'entrée la Titrologie du 25 mars 2021 en annonçant : "Le gouvernement dissout !" Et Le Mandat de poursuivre : Ouattara met fin aux fonctions de tous les ministres. Aussi, les tractations s'ouvrent d'ores et déjà pour la mise en place du nouveau gouvernement. À cet effet, Notre Voie lance : "Primature cherche homme ou femme courageux." "Les ministres sortants dans l'incertitude, et des cadres dans l'espérance pour une dizaine de jours", apprend-on de l'Intelligent d'Abidjan.

Dernière Heure se veut plus formel : "Voici les ministres sur le départ." Avant que Le Matin ne révèle à sa une : "Ouattara veut un gouvernement générationnel." L'Expression se veut encore plus expressif : "Voici le portait-robot des futurs ministres." L'Essor ivoirien vient cependant mettre fin à toutes les spéculations auour de la constitution du nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. "Remaniement, confirmation, nominations aux fonctions de ministres... Que cessent toutes ces controverses", tranche le confrère.

Les décès successifs d'Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko continuent par ailleurs d'aliment la presse ivoirienne. "Régime Ouattara : Voici ce qui affaiblit et emporte les Premiers ministres", croit savoir Le Bélier. Pour le quotidien Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire "les fantômes d'une République malade".

Après son décès l’ancien chef du Gouvernement, Député de Séguéla et Maire de la commune d’Abobo continue de marquer les esprits sur les rives de la lagune Ebrié. "Il va beaucoup nous manquer", confesse Le Patriote, journal dont Hambak est le fondateur. "La presse ivoirienne a rendu hommage à son confrère Hamed Bakayoko", note pour sa part Le Miroir d'Abidjan.

L'autre fait de l'actualité de la scène politique en Côte d'Ivoire, c'est bien l'ouverture du procès de l'ancien chef de guerre proche de l'ex-rébellion, Amadé Ouérémi. Au palais de justice d'Abidjan Plateau, l'ancien seigneur de guerre est dans le box des accusés. "Plus de 20 chefs d'accusations retenus", note L'Inter. Et son confrère Soir Info, du groupe Olympe, d'ajouter : "Crise postélectorale, massacre des populations à Duekoué : Amadé Ouérémi (principal mis en cause) déchaîné"