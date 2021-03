Formation du nouveau gouvernement: Ce que Ouattara a décidé

Le président Alassane Ouattara a annoncé, mercredi 24 mars 2021, la nomination dans les prochains jours, d’un nouveau Premier ministre qui aura la charge de proposer un nouveau gouvernement.

Côte d' Ivoire: Comment Ouattara compte honorer la mémoire du défunt PM Hamed Bakayoko

« Je procéderai dans les prochains jours à la nomination d’un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau Gouvernement », a déclaré le chef de l’Etat ivoirien, à l’issue du Conseil des ministres qui a eu lieu, mercredi au Palais présidentiel au Plateau.

Cette décision était attendue à l'issue des législatives du 6 mars 2021 qui ont vu des membres du gouvernement être élus députés. Ces derniers qui doivent siéger lors de l'élection du futur président de l'Assemblée nationale, ne devaient plus être en fonction au regard de l'incompatibilité entre les deux postes.

La décision du chef de l’exécutif ivoirien, de procéder à un remaniement ministériel, intervient moins d’une semaine après l’inhumation de l’ex-Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé en Allemagne le mercredi 10 mars dernier, des suites d’un cancer du foie.

À l’entame de ce premier conseil des ministres post-décès du Golden boy, Alassane Ouattara a souhaité rendre un énième hommage au défunt qui fut, de son vivant, un fils pour le couple présidentiel.

«Hamed était un fils pour la Première Dame et moi-même. Il était certes votre Chef du Gouvernement, mais je sais aussi qu’il était un frère et un ami pour beaucoup d’entre vous. Je voudrais donc vous présenter mes condoléances les plus émues. Hamed va beaucoup nous manquer. Nous prions tous pour que son âme repose en paix », s’est-il exprimé.

Le président de la République a rappelé que feu Hamed Bakayoko a, tout au long de ses années passées au sein du gouvernement, œuvré avec abnégation à la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens.

Afin d’honorer la mémoire de l’illustre disparu, le patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a promis de poursuivre l’œuvre de réconciliation entamée; poursuivre « le dialogue politique, le développement de notre pays, avec engagement et détermination dans une Côte d’Ivoire apaisée ».

Un engagement qui devrait certainement déboucher sur l’ouverture du prochain gouvernement aux formations politiques de l’opposition ivoirienne, notamment le Front populaire ivoirien (FPI) de l’ancien Premier ministre Pascal Affi N’guessan, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) d' Henri Konan Bédié, ou encore à la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) de l’ancien président Laurent Gbagbo.

Achi Patrick qui assure l'intérim du défunt Premier ministre Hamed Bakayoko, devrait logiquement être confirmé. De grands bouleversements sont également annoncés dans le prochain gouvernement, avec les départs de plusieurs figures du RHDP, surtout des ministres battus lors des dernières élections législatives.

L'éventualité d'une entrée au gouvernement, ne déplairait pas à l’opposition dite significative, à l’exception de l’ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, qui vit toujours en exil et sous la menace d’un mandat d’arrêt international.