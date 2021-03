Titrologie du 23 Mars 2021 : «Après Hambak, une importante décision»

Hamed Bakayoko, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, est certes décédé, mais son ombre plane encore sur la titrologie du 23 mars 2021. Après un émouvant hommage rendu à Hambak par la ministre Kandia Camara, d'importantes décisions sont en passe d'être prises au niveau de la Primature d'Abidjan Plateau.

Titrologie du 23 mars 2021 : « L'émouvant hommage de Kandia Camara à Hambak »

Environ deux semaines après son décès, Hamed Bakayoko continue d'alimenter l'actualité dans la presse ivoirienne. Dans la Titrologie du 23 mars 2021, Le Patriote, journal créé par l'ancien du Gouvernement ivoirien, note d'entrée : "Hamed Bakayoko, une leçon de vie." Dans le quotidien Le Rassemblement, Kandia Camara, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), exprime ses profonds regrets : "Il portait les idéaux du parti." Et l'Expression d'évoquer : l'émouvant hommage de Kandia Camara à Hambak." Même son de cloche pour Le Miroir d'Abidjan, qui indique à sa une que la "mort tragique du Premier ministre Hamed Bakayoko" est "une grosse perte pour Ouattara et la Côte d'Ivoire".

Pour l'Essor ivoirien, "la générosité et l'humanisme d'Hambak" doivent être "une leçon pour les ministres et cadres du RHDP". L'Inter annonce par ailleur qu'au niveau de la Primature, "après Hambak, une importante décision va tomber." Son confrère du groupe Olympe, Soir Info, révèle pour sa part : "Des révélations sur une tentatives de déstabilisation préparée avant l'inhumation d'Hamed Bakayoko." Après les décès d'Amadou Gon Coulibaly et d'Hamed Bakayoko à huit mois d'intervalle, Dernière Heure Monde s'interroge : "La Primature, un poste à hauts risques ?" Avant de donner des explications sur ses appréhensions : "Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko sont morts; Guillaume Soro et Ahoussou Jeannot en exil; Daniel Kablan Duncan loin des écrans radars."

Dans les colonnes de L'Intelligent d'Abidjan, le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobénan Kouassi Adjoumani révèle "le testament qu'Amadou Gon et Hamed Bakayoko nous laissent". Le porte-parole du parti présidentiel interpelle également ses militants sur Le Mandat : "Taisons nos égos pour faire corps avec le Président Ouattara." Le Matin fait toutefois remarquer que la Première Dame Mme Dominique Ouattara est "un pillier solide pour le Chef de l'Etat".

Pour le Bélier intrépide, face aux décès et défections et cascade, "le régime Ouattara dans l'embarras". Cet embarras est d'autant plus vivace que Ivoir'Hebdo présente "les 3 magistrats de la CPI (Cour pénale internationale) qui vont juger les pro-Ouattara". "Un rapport américain déshabille le régime", apprend-on à la première page de Le Temps.