Vitale à Barthélémy Inabo: "M'avez-vous une fois payé des cours de chant "?

La chanteuse Couper-décaler, Vitale, est très remontée contre Barthélémy Inabo Zouzoua qui l’a sévèrement attaquée lors de son passage à l'émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Musique TV.

Vitale à Barthélémy Inabo Zouzoua: ‘’Vos propos ne sont pas des critiques mais des injures ’’

L’ancien animateur de la Rti, Barthélémy Inabo Zouzoua, a apporté son soutien à l’animatrice Annie France Bamba qui, en mai 2020 lors d’un numéro de l’émission peopl’Emik, a affirmé que la musique de la chanteuse Couper décaler, Vitale, donnait envie de se suicider.

‘’Le rôle assigné à Annie France Bamba dans l’émission, c’est d’être agressive. On n’a donc pas le droit de l’incendier. Elle a fait son travail et jusqu’aujourd’hui, je la soutiens‘’, a lancé Barthélémy Inabo.

À Vitale, il a déclaré : "Si Vitale n’est pas d’accord, ce qu’on lui a reproché là, qu’elle le fasse bien. Elle ne sait pas chanter, elle le sait. Il faut qu’elle apprenne à chanter. Ce n’est pas une injure quand on te dit que tu ne sais pas chanter‘’, a-t-il ajouté.

Des propos qui ont mis la chanteuse Couper décaler dans tous ses états. Après avoir répondu à Barthélémy Inabo, à travers un message publié sur Facebook, Vitale est revenue à la charge dans une vidéo publiée sur Facebook.

‘’Cela fait trois (3) fois que vous me manquez de respect. Alors, sauf votre respect, je vais vous répondre aujourd'hui. Trop c'est trop ! "Vitale est nulle. Elle ne sait pas chanter. En plus sur des plateaux de télévision et même par des publications Facebook. Alors que vous avez mon numéro. Comme un père, un doyen du milieu, vous auriez pu m'appeler pour me prodiguer des conseils afin que je m'améliore. Comme le font d'autres grands animateurs comme Didier Bleou qui est aussi conscient que je ne suis pas une grande chanteuse. Mais il m'encourage en m'invitant à ses émissions. Il me prodigue des conseils‘’, se plaint Vitale.

‘’Avec vous, cela n'a jamais été le cas. Chaque fois que avez l'occasion de m'injurier, vous n'hésitez pas à le faire. Vos propos ne sont pas des critiques mais des injures. M'avez-vous une fois payé des cours de chant et j'ai refusé d'aller apprendre à chanter ? Tout le monde connait mon parcours. C'est de la danse que je suis venue à la musique. Je n'ai jamais dit que je chantais comme Whitney Houston où encore Céline Dion. Pour faire du coupé-décalé, on n'a pas besoin de faire du gospel. Je reconnais ne pas être une grande chanteuse. Donc au au fil des années, je m'améliore. J'apprends sur le tas. Les grandes voix, les chanteuses à voix dont vous parlez tant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Qu'avez-vous fait pour elles ? Absolument rien‘’, a interrogé Vitale.