Bousculé par Ouattara, Patrick Achi met la pression sur les ministres

Nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire, en mars 2021, Patrick Achi est décidé à accomplir la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.

Développement : Le gouvernement Patrick Achi élabore un plan de travail pour 2021

Le vendredi 26 mars 2021 à Abidjan, le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la nomination de Jérôme Patrick Achi, au poste de Premier Ministre, Chef du gouvernement. Depuis lors, le successeur de feu Hamed Bakayoko à la Primature, veut donner un coup d'accélérateur aux actions menées par le gouvernement en faveur des populations.

Quoi de plus normal! Puisqu'à l'occasion du premier Conseil des ministres après la formation du nouveau gouvernement le mardi 06 avril, Alassane Ouattara avait invité les ministres à accentuer leurs efforts pour l’amélioration du bien-être des populations.

« Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence, afin que l’action du gouvernement soit encore plus perceptible pour nos concitoyens. Je vous demande d’être au contact des populations afin de mieux les servir», avait insisté le Président ivoirien.

Selon le CICG, lors de la cérémonie de clôture du séminaire gouvernemental sur le Programme de Travail du Gouvernement (PTG) 2021-2023, le vendredi 23 avril 2021 à Abidjan, Patrick Achi s’est félicité de ce que le gouvernement dispose, aujourd’hui, d’un programme pour l'année 2021.

" Nous avons su au cours de ces trois jours, tout à la fois bien prévoir et bien choisir... Aujourd’hui, nous disposons d'un programme de gouvernement pour l'année 2021 que nous allons soumettre, pour adoption, lors du prochain Conseil des Ministres ", s'est réjoui le Premier Ministre ivoirien.

Patrick Achi : "Les populations doivent constater que le gouvernement est réellement au travail"

L'ancien Secrétaire Général de la Présidence a indiqué qu'il entreprendra des rencontres sectorielles pour approfondir les sujets qui nécessitent des solutions durables. Notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau potable, de l'électricité et du développement du secteur privé.

Patrick Achi a salué la qualité des travaux avec le secteur privé. Lesquels ont permis de débattre des goulots d'étranglement qui affectent le potentiel de croissance, de lister les leviers qui vont permettre de lever et de partager in fine une vision commune de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire.

Toujours selon le CICG, le Chef du gouvernement a engagé l’équipe gouvernementale à une mobilisation constante sur les sujets hautement stratégiques. Pour lui, les actions doivent permettre aux populations de «constater que le gouvernement est réellement au travail, en mission, au plus près de leurs réalités quotidiennes, dans l’unique objectif d'obtenir des résultats».