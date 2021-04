Rififi au RHDP : Grosse colère d'Alpha Yaya Touré contre le DG du FER

Alpha Yaya Touré est rouge de colère. Et pour cause, les travaux d'entretien routier que l'ancien compagnon de Guillaume Soro a effectués n'ont pas encore été rémunérés. Le Parlementaire n'a donc pas manqué de crier son ire contre ses débiteurs, qui ne sont personne d'autre que l'État de Côte d'Ivoire, et partant, des cadres du RHDP.

RHPD, face à sa dette impayée, Alpha Yaya Touré regrette Amadou Gon

Qui ne se souvient pas de cette vidéo devenue virale, dans laquelle Alpha Yaya Touré faisait le retrait d'une importante somme d'argent en liquidité dans une banque de la place. Cette vidéo qui avait, en son temps, suscité de nombreux commentaires donnait à s'interroger sur l'origine et la destination de cette colossale somme d'argent. Le Député-Maire de Gbon-Kolia venait alors de claquer la porte des Soroïstes pour déposer ses valises au sein du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, le parti présidentiel).

Nous en savons davantage sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Car, dans une publication faite sur les réseaux sociaux, le transfuge de Générations et peuples solidaires (GPS), mouvement proche de l'ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, n'a pas manqué de fustiger le Directeur général du Fonds d'entretien routier (FER). Car, indique-t-il, « 1 milliard que j'ai retiré-là, j'ai tout mis dans chantier de l'État ».

Cette somme a en effet servi, selon l'opérateur économique, à financer l'exécution d'un contrat de travail lié à l'entretien routier. Cependant, plus d'un an après l'exécution de sa contrepartie, « aucun paiement ». « Tchiaa, un an de boulot sans aucun paiement… », s'est écrié Touré Alpha Yaya sur sa page Facebook, avant de s'en remettre à Lanciné Diaby, DG du FER : « DG du fer, pardon maintenant, tchiaa. Celui que j’envoie pour demander pardon hooo, c’est négatif… »

L'empoignade de Zasso Englobal à TAY

Et pourtant, le Député, qui vient d'être réélu dans sa circonscription, traine également des dettes liées à la précédente campagne électorale. « Je n'ai même pas encore payé les tricots de campagne passée... Haaa Djoula !!! » L'ancien Soroïste croit pourtant savoir que cela n'aurait pas été si l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'était pas décédé. « Ça, c'est la faute de Dieu. Et si AGC vivait…"

Zasso Patrick, un nom bien connu du microcosme politique ivoirien, n'a pas manqué de réagir à ce post. "Alpha Yaya, c'est ton grand frère. Donc va lui demander pardon comme on le fait chez nous en Afrique. Tu te mets en genoux parce que tu es le petit frère. Pas besoin de faire des posts", a commenté Englobal.

À noter que de nombreux prestataires détiennent des créances sur l'État ivoirien. Après ce cri de coeur de l'un d'eux, Alpha Yaya Touré, nous attendons désormais la réaction du patron du Fer.

Affaire à suivre donc...