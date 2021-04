Riviera-Attoban: Bouaké Fofana instruit la démolition d'un immeuble

Le Ministre Bouaké Fofana a visité ce lundi 26 avril 2021, plusieurs ouvrages dont le Barrage écrêteur de crue de Génie 2000 et ses travaux en aval d'environ 1,2 km.

Barrage d’Attoban: Bouaké Fofana menace de démolir un immeuble en finition

La récurrence des effondrements d'immeubles à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, avec parfois des pertes en vies humaines, inquiète les autorités ivoiriennes.

Au cours de la visite effectuée par le Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, accompagné d’une équipe composée de cadres de l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) et de journalistes, a condamné l’incivisme de certains propriétaires d’immeubles à haut risque et leurs maîtres d'ouvrage.

Le locataire du 19 ème étage de la Tour D dans la commune du Plateau, a décidé de frapper fort après avoir identifié une bâtisse en construction dans l'emprise du barrage d'Attoban. '' Nous ferons tout pour que cette construction soit détruite car la vie de ceux qui habiteront là, est en danger'', a fait savoir le tout nouveau ministre de l’Assainissement et de la Salubrité.

"Ce site verra la réalisation du barrage écrêteur B13", a précisé Bouaké Fofana dans une publication sur la page Facebook de son département ministériel. Le ministre ivoirien de l’Assainissement et de la Salubrité hérite d’une situation préoccupante matérialisée par une série d’effondrement d’immeubles à travers tout le pays, ces dernières années.

Son homologue Bruno Koné, en charge de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a annoncé, il y a quelques semaines, des mesures urgentes et durables pour faire, efficacement, aux effondrements récurrents d’immeubles survenus dans la ville d'Abidjan dont les plus récents se sont passés à Anono (12 morts) et à la Riviera Bonoumin.

Pour éviter d’autres accidents mortels, il a indiqué que les contrevenants notamment les propriétaires d’immeubles d’au moins R+2 qui ne respectent pas les dispositifs réglementaires du ministère, seront poursuivis par la justice.

« Chaque agent sera entendu et puni s’il est fautif. De même que les maîtres d’ouvrages », a-t-il signifié. Les sanctions, selon lui, vont d’un à 24 mois de prison ferme assortie d’une amende judiciaire qui s’élève entre 500 000 à 10 millions F Cfa.

Après sa prise de fonction, Monsieur Bouaké Fofana, le Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité (MINASS), a visité, le mardi 13 avril 2021, ses structures sous tutelle. Il a visité dans l’ordre, l'Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) sis aux 2 Plateaux Vallons, l'Agence Nationale de la Gestion des Déchets (ANAGED) à Angré, la Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité (DGAS), à la riviera palmeraie et enfin, l'Unité de Gestion du Projet Bassin Versant du Gourou à Cocody centre.

Cocody: Des ouvrages d'assainissement en prélude à la saison des pluies

Dans son adresse à ses différents interlocuteurs, le Ministre Fofana est revenu sur les attentes du Président de la République, relevées lors du premier Conseil des Ministres du Gouvernement Achi. ''Le Président de la République a été très clair. Il nous a instruit de nous attaquer très rapidement à nos missions. Et le Premier Ministre a également indiqué que ce Gouvernement est un Gouvernement de mission et de combat. Je viens donc m'enquérir des réalités des agences opérationnelles, comprendre les problématiques et vous assurer de ma disponibilité'', a indiqué Bouaké Fofana en direction de ses collaborateurs.

Sur le secteur de l'assainissement et dans la perspective des précipitations attendues, Bouaké Fofana a relevé que la priorité des priorités, c'est la saison des pluies. '' Je suis satisfait de ce que j'ai vu et entendu. On a une stratégie et une feuille de route. Mon rôle, c'est d'activer les autres membres du Gouvernement afin qu'un Comité interministériel soit mis en place '', a-t-il précisé.

Le cap fixé, le nouveau Ministre a mis ainsi tous ses collaborateurs en mission, pour des résultats tangibles. En prélude à la prochaine saison des pluies, l’ONAD a entrepris différents travaux dans la commune de Cocody en vue de limiter les inondations dans les quartiers Palmeraie et Allabra.

Les travaux en cours concernent notamment la Réalisation des travaux secondaires de captage et d’acheminement des eaux de ruissellement vers l’ouvrage primaire de la rue ministre ; le Curage de la cuvette du barrage écrêteur des crues des Rosiers ; le Renforcement de la digue du barrage écrêteur des crues des Rosiers, l’Élargissement des ouvrages de la rue Ministre; l’Élargissement des ouvrages d'Allabra (ouvrages de section 5,5x2,5 sur environ 1, 4 km) etc.