Après Nagelsmann, Oliver Kahn, futur président du Bayern Munich

Alors que Oliver Kahn est annoncé futur président du Bayern Munich, le club munichois vient de faire signer Julian Nagelsmann, qui devient l’entraîneur le plus cher de l’histoire du football

Oliver Kahn - Julian Nagelsmann: Un tandem de choc

Julian Nagelsmann, nouveau sélectionneur du Bayern, est devenu l’entraîneur le plus cher de l’histoire du football. Un record qui symbolise le parcours époustouflant de ce jeune coach, mais aussi la rareté d'un tel mouvement.

Agé de 33 ans, Julian Nagelsmann, d’origine bavaroise, quittera le RB Leipzig pour rejoindre Munich au début de la saison prochaine, le 1er juillet 2021.

« Son contrat avec le champion d’Allemagne sera d’une durée de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2026 », a annoncé le « Rekormeister » dans un communiqué.

Nagelsmann, faut-il le rappeler, avait rejoint Leipzig en 2019, conduisant son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Leipzig (64 points) occupe actuellement la deuxième place en championnat derrière le Bayern (71 points) après 31 journées, et doit disputer la demi-finale de la Coupe d’Allemagne, vendredi, au Werder Brême.

Le Bayern était à la recherche d’un entraîneur pour prendre le relais d’Hansi Flick, qui avait décidé de ne pas aller au bout de son contrat courant jusqu’en 2023.

Si le joueur de football le plus cher de l’histoire, Neymar, avait couté 222 millions d'euros au PSG en 2017, l'entraîneur le plus onéreux ne valait, lui, «que» 15 millions d'euros. Une belle petite somme d’argent qu’avait déboursée Chelsea à l’été 2011 pour arracher le jeune André Villas-Boas à Porto. Ce mardi, avec le transfert de Julian Nagelsmann qui a signé cinq ans au Bayern Munich, le record du technicien portugais est presque doublé, puisque le Bayern a décidé de payer le montant de la clause libératoire du coach (très) à la mode de 33 ans, soit 25 millions d’euros.

Plus jeune entraîneur de l’histoire de la Bundesliga, il avait dirigé pour la première fois Hoffenheim en 2016... à seulement 28 ans, et avait permis au club allemand d’accéder pour la première fois à la Ligue des champions. Ainsi, le 19 septembre 2018, contre le Shakthar Donetsk, il devenait le plus jeune coach de l’histoire de la C1.

Bayern Munich: Oliver Kahn, le légendaire gardien devient le président du club

Le Bayern Munich a décroché, samedi, le 31e titre de champion d’Allemagne de son histoire, le neuvième consécutif.

Ce titre est le deuxième et dernier pour l'entraîneur Hansi Flick, qui laissera sa place sur le banc à Julian Nagelsmann la saison prochaine.

Oliver Kahn, bras droit et successeur désigné de Karl-Heinz Rummenigge à la tête du Bayern, a salué le nouveau titre de champion d'Allemagne du club bavarois.

« Nous avons regardé le match à la télé avec les dirigeants de Mönchengladbach (avant le match Bayern-Mönchengladbach, à suivre en direct commenté) et de notre côté, l'ambiance était festive évidemment. Être champion, avoir travaillé toute l'année pour être récompensé par un titre à la fin, c'est une performance extraordinaire. On ne s'y habitue pas. Nous avons égalé le record de la Juve de neuf titres consécutifs, et maintenant notre but sera de battre ce record avec dix titres, ce qu'aucune équipe n'a encore fait sur cette planète », a indiqué Oliver Kahn

Oliver Kahn est entré au directoire du Bayern Munich, le 1er janvier 2020. Il sera nommé président du club le 31 décembre prochain.

L'ancienne légende du club (1994-2008) aux huit titres de champion d'Allemagne et vainqueur de la Ligue des champions en 2001 a signé un contrat de cinq ans avec son ancien club.