Nathalie Koah laisse planer le doute sur l'identité de son amoureux

L'influenceuse camerounaise, Nathalie Koah, ex-maîtresse de l'ancien buteur camerounais Samuel Eto'o, refuse de dévoiler l'identité de son amoureux. La raison.

Nathalie Koah refuse de dévoiler le nom de son amoureux

L'histoire est connue de tous. L'ancien international camerounais Samuel Eto'o et l'influenceuse camerounaise Nathalie Koah ont entretenu, il y a quelques années, une relation amoureuse extra-conjugale qui s'est achevée par un scandale. C'est en 2014 que cette aventure a été révélée au grand jour. Le footballeur avait déposé une plainte au commissariat du 2è arrondissement de Yaoundé pour escroquerie et abus de confiance contre Nathalie Koah qui, à l'époque, était hôtesse de l'air.

Il exigeait la restitution intégrale de l’ensemble des cadeaux qu’il lui avait offerts et le remboursement d’une somme d’environ 279 millions de FCFA. La jeune femme avait été arrêtée et jetée en prison. Elle en était ressortie, que quelques jours plus tard. Depuis lors, les projecteurs ont été braqués sur la belle Nathalie Koah qui se positionne aujourd'hui comme l'une des plus grandes influenceuses et femmes d'affaires en Afrique.

Invité récemment à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, Nathalie Koah a reconnu que ce scandale l'a fait connaître aux yeux du monde. Comme quoi, elle ne regrette pas d'avoir été la maîtresse de la légende du football camerounais. Cependant, la belle Nathalie Koah a refait sa vie. Elle partage désormais sa vie avec un autre homme, comme le témoigne une des publications sur son compte Snapchat. “La femme de quelqu’un”, a-t-elle posté. Un message qui a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart lui ont demandé de dévoiler l'identité de son amoureux.

Chose que l'influenceuse camerounaise n'est vraiment pas disposée à faire. Nathalie Koah l'a d'ailleurs signalé dans une autre publication sur la toile. “Je vois que cette petite phrase en a excité plus d’un ! Alors afin de dissiper le doute dans vos esprits : Il n’est pas question que mon fantôme de chéri sorte de sa cabane en toile d’araignée pour qu’enfin, vous légitimiez ma situation sentimentale. Je l’ai rarement fait dans ma vie si ce n’est dans la tourmente et l’agitation. Toute lucidité dont je jouis aujourd’hui m’impose une certaine pudeur quant à celui qui n’est pas encore officiellement mon mari, du moins, aux yeux de la loi. Je ne suis pas la première influenceuse dont la vie sentimentale est verrouillée pour des raisons X ou Y. Aux autres, vous ne demandez pas de compte; à moi, vous pensez m’imposer une mise à nue”, dénonce Nathalie Koah.