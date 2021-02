Coco Emilia (Biscuit de Mer): Voici le riche homme qui a pris son coeur

Coco Emilia a trouvé l’amour de sa vie. Le Biscuit de mer camerounais qui a démissionné de la téléréalité « Les Lifeuses», est officiellement fiancée à Francis Mvemba, un riche homme d'affaires et politicien congolais.

Francis Mvemba : Qui est ce futur époux de Coco Emilia ?

Coco Emilia, l’influenceuse camerounaise partageait récemment les images de sa dot de plusieurs millions de francs avec Francis Mvemba, l’élu de son cœur, sur les réseaux sociaux.

Coco Emilia, engagée avec la chaîne de télévision ivoirienne Life TV du magnat de la communication institutionnelle en Afrique, Fabrice Sawegnon, va annoncer sa démission de la téléréalité « Les Lifeuses », quelques semaines plus tard.

« Je ne fais officiellement plus partie des lifeuses. Donc mes chéris, on garde la pêche et on passe à autre chose ». Tels sont les mots publiés par la star elle-même sur son story Instagram, rendant ainsi officiel son départ.

Diffusée depuis le 26 décembre 2020, la téléréalité mettait en scène jusque-là quatre influenceuses africaines, de remarquables personnalités féminines avec chacune, un caractère bien trempé: Emma Lohoues, ex de DJ Arafat, Suy Fatem, Miss Côte d’Ivoire 2018.

Mais la team est aussi enrichie avec les camerounaises Nathalie Koah et Coco Emilia alias Biscuit de mer. Un casting énorme pour Life TV (canal 206 sur Canal+) et « les Lifeuses ».

Même si les raisons qui ont fait craquer Coco ne sont pas encore clairement élucidées, tout porte à croire qu’il y a une histoire de cœur en dessous.

En effet, la business woman a révélé, ces récentes heures, sur son profil Instagram, son canal de communication et réseau social de première place, l’identité faciale de son amoureux avec un texte qui témoigne de son attachement à ce dernier.

Biscuit de Mer a pêché un « gros poisson »

Qui est ce gars qui a volé le cœur de Biscuit de Mer ? Francis Mvemba (38 ans) installé à Monaco, en France, le futur mari de Coco Emilia est un millionnaire Congolais qui a grandi dans l’hexagone.

Passionné de football, il se lance très tôt dans le métier mais sa carrière prend rapidement fin à cause d’une blessure au ménisque en 2005.

Il décide alors de se lancer dans l’entrepreneuriat en créant une entreprise de transport, mais celle-ci dépose le bilan en 2008. Il va ainsi faire fortune en créant une entreprise d’extraction de diamant au Congo.

Avec son entreprise Eufrasia, il livre des pierres brutes à l’étranger à de grands bijoutiers qui se chargent de les polir. Notre infatigable homme d’affaires, décide plus tard de s'engager dans la politique et dirige le Parti Emergence du Congo (PEC).

En 2018, il s’est présenté à l’élection présidentielle. Aujourd’hui multimillionnaire, Francis Mvemba vit entre Monaco et le continent africain.

Avec l’association caritative qu’il a fondée en 2014 et financée par 150 000 € de ses fonds propres, il a sorti plusieurs centaines de personnes de la rue.

La ravissante Coco Emilia fêtait ses 30 ans il y a quelques mois et pour l’occasion, la diva camerounaise nageait en plein bonheur.

Un moment magique pour Biscuit de mer qui l’a fait savoir en partageant avec son million et demi de followers Instagram, quelques clichés d’elle, vêtue d’une splendide robe. En légende, elle a marqué :

“La trentaine, l’âge où la vie ne s’évalue pas en rêves mais en réalisations.» Yvette Naubert. Merci seigneur”.

A l'occasion de la Saint Valentin 2021, le 14 février dernier, Coco Emilia et Francis Mvemba ont bien voulu partager ce beau moment avec ses followers en s'affichant avec son futur époux et a écrit ceci : << 1 Corinthiens 13:4-8 S21 >>, un passage de la Bible sur l'amour qui dit ce qui suit :

" L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux; l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.

L'amour ne meurt jamais ! ".