FIF: Infantino et Motsepe débarquent à Abidjan pour installer Drogba

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, et le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, seront à Abidjan le mardi le 4 mai 2021.

Ce que viennent faire Infantino et Motsepe à Abidjan

Au programme de leur séjour en terre ivoirienne, une rencontre avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. A en croire le média LSI Africa, ces deux grands dirigeants du football mondial et africain, tenteront de convaincre le chef suprême de la nation ivoirienne afin de de faire de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, le prochain président de la Fédération ivoirienne de football.

''Les présidents de la FIFA et de la CAF sont attendus à Abidjan le 4 mai prochain. Patrice Motsepe et Gianni Infantino vont tenter de convaincre Alassane Ouattara de faire de Didier Drogba le prochain président de la Fédération Ivoirienne de Football'', indiqué le média.

Une information coroborée par de nombreux observateurs du footballeur ivoirien dont le journaliste Martial Gohorou, proche de Sory Diabaté, l’ancien vice-président de la FIF et adversaire de Didier Drogba à la succession de feu Sidy Diallo.

" Le présudent de la FIFA et de la CAF viennent à Abidjan pour convaincre le chef de l'état ivoirien, Alassane Ouattara, de soutenir Didier Drogba pour la présidence de la FIF. Et cela, pour une meilleure cooperation avec la CAF et la FIFA‘’, informe le journaliste.

Si cette information est avérée, il s'agirait d'un scénario quasiment similaire à l'élection du président de la CAF. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait entamé une médiation afin de demander aux autres candidats de se retirer au profit du sud-africain Patrice Motsepe.

Jacques Anouma de la Côte d’Ivoire, Augustin Senghor du Sénégal et du Ahmed Yahya de la Mauritanie, après avoir officialisé leurs candidatures, se sont finalement pliés à cette instruction de la Fifa, laissant le milliardaire sud-africain, succéder au malgache Amad Amad.