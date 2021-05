Média : Décès de Bechir Ben Yahmed, fondateur de Jeune Afrique

Bechir Ben Yahmed n'est plus ! Le fondateur de Jeune Afrique a rendu l'âme le lundi 3 mai 2021 des suites de la covid -19. Le fondateur du magazine Jeune Afrique était âgé de 93 ans.

Bechir Ben Yahmed, plus de 50 ans de métier

Au moment où les journalistes du monde se préparaient à célébrer la journée mondiale de la presse le lundi 3 mai 2021, un grand nom des médias s'est éteint. Bechir Ben Yahmed a définitivement rangé la plume après plus d'une cinquantaine d'années de pratique du métier. À 93 ans, le fondateur de Jeune Afrique a été fauché par la covid -19. Il rejoint ainsi d'autres illustres personnalités décédées après avoir contracté la maladie à coronavirus. On peut citer Manu Dibango, Pape Diouf, Aurlus Mabélé.

Bechir Ben Yahmed a poussé son dernier souffle à l’hôpital parisien Lariboisière. Né le 2 avril 1928 à Djerba, une île de la côte tunisienne, il a énormément marqué le monde de la presse avec le magazine Jeune Afrique. Au début, ce fils de commerçant crée Afrique Action le 17 octobre 1960. Le 21 novembre 1961, ce journal change de nom et devient Jeune Afrique.

Au lendemain de l'indépendance de la Tunisie, le natif de Djerba fait partie du cabinet du Premier Habib Bourguiba en tant que secrétaire d'État à l'Information. Toutefois, Bechir Ben Yahmed ne reste pas longtemps dans le cercle du pouvoir. En septembre 1957, il rend sa démission et part fonder Afrique Action.

Avec le décès de Bechir Ben Yahmed, c'est un monument de la presse qui part. "Fondée par un Africain du nord qui, en 1960, ne connaissait presque rien de l’Afrique subsaharienne, Jeune Afrique a été peu à peu accepté par nos frères subsahariens qui le considèrent aujourd’hui comme leur journal. C’est là pour moi un grand motif de satisfaction et même de fierté", confiait-il à nos confrères de Leaders. On peut le dire, il laisse derrière lui un riche et lourd héritage. En cette journée mondiale de la presse, Afrique-sur7 présente ses condoléances les plus attristées à la grande famille des médias, en particulier aux confrères de Jeune Afrique mais surtout à Baudelaire Mieu, son correspondant à Abidjan.